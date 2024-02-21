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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    19 комментариев
    21 февраля 2024, 22:59 • Новости дня

    Путин сыграл в фиджитал флорбол

    Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин после торжественной церемонии открытия Игр будущего осмотрел зоны проведения турнира, сыграл в фиджитал флорбол (разновидность хоккея с мячом) и забил гол.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел экскурсию для лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они посетили стенды гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона, передает ТАСС.

    Также президенты зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2, передает РИА «Новости».

    Напомним, состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

    21 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Полянский: Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в Организации Объединенных Наций, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский RTVI.

    «Интерес – это мягко сказано», – сказал он, отвечая на вопрос об эффекте от интервью.

    По слова Полянского, вопросы по поводу беседы Путина и Карлсона задают не только дипломаты, но даже техперсонал ООН, передает ТАСС.

    «Останавливаются и говорят: «О-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как он такое сказал? А почему он сказал? Мы такого никогда не слышали», – рассказал Полянский.

    Настоящий фурор, произведенный в ООН интервью, чувствуется, констатировал дипломат.

    При этом Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, будто ничего не произошло, в то же время многие другие страны понимают, насколько важен этот информационный прорыв.

    «Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться», – указал он. В таких условиях альтернативные источники информации типа соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), журналисты типа Такера Карлсона пробивают эту защиту.

    По мнению Полянского, последствия от интервью еще проявят себя.

    Первый заместитель постпреда России обратил внимание на удивление многих от того, что президент может на протяжении двух часов держать такую дискуссию «в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках».

    Он указал, что есть некоторые лидеры, которые, наверное, уже имя своего не помнят.

    «Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно – особенно сказанное из первых уст», – заключил Полянский.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    21 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин встретился с главой Республики Сербской

    Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком

    Путин встретился с главой Республики Сербской
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком в международном выставочном центре «Казань Экспо».

    Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений между странами, передает ТАСС.

    «Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – подчеркнул российский президент.

    Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.

    Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.

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    21 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Казани дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

    «В добрый путь», – объявил российский лидер после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии, передает ТАСС.

    Напомним, Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

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    21 февраля 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Такое предложение озвучил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Российского государства. «Супер», – отреагировал Путин на эту идею, передает ТАСС.

    Встреча глав России и Казахстана прошла в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

    «Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников (на Играх будущего) из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    21 февраля 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин прилетел в Казань
    Путин прилетел в Казань
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Перед этим глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами. Кроме того, в программе Путина – посещение Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, передает ТАСС.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России.

    Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    21 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    @ Сергей Бобылев/РГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

    «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

    Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    21 февраля 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия имеет все шансы стать лидером по развитию креативных видов спорта, которые сегодня очень популярны у молодежи, заявил российский лидер Владимир Путин, обсуждая с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Игр будущего.

    Глава государства обратил внимание на то, сколь представительная делегация приехала на турнир из Казахстана. «Ваши ребята, спортсмены, приехали сюда и будут выступать по 13 дисциплинам. Такая команда серьезная у вас, много креативных молодых людей. Для меня даже было неожиданно, что такая представительная делегация из Казахстана», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Игры будущего пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

    Ранее Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Напомним, в среду российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    21 февраля 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин начал вручение госнаград воинским частям ВКС России

    Президент Владимир Путин начал вручать госнаграды воинским частям ВКС России

    Путин начал вручение госнаград воинским частям ВКС России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручает государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС) России. В мероприятии также принимают участие глава Минобороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС России Виктор Афзалов.

    Глава государства поздравил воинские части с государственными наградами, передает ТАСС.

    В частности, главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоен ордена Суворова.

    Награду присудили за успешные действия против сил противника на суше и в воздухе, за выполнение боевых задач в условиях превосходства противника по численности войск, вооружению или технике, а также за достижение и закрепление военного успеха при сохранении боеспособности воинских частей.

    Орден Жукова получила бригада армейской авиации за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических операциях, а также за мужество и самоотверженность и высокие показатели в боевой подготовке.

    Орден Кутузова получил отдельный вертолетный полк. Им награждают за заслуги войсковых соединений и частей в военных операциях, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.

    Путин прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. После этого подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.

    Ранее замглавы Минобороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    21 февраля 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин назвал День защитника Отечества народным праздником

    Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

    Путин назвал День защитника Отечества народным праздником
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) России с предстоящим Днем защитника Отечества.

    «Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным», – цитирует его ТАСС.

    Также глава государства отметил проявленные военнослужащими ВКС России в ходе спецоперации мужество и отвагу.

    «Личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – подчеркнул он.

    Напомним, в среду Путин вручает госнаграды воинским частям ВКС России.

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    21 февраля 2024, 15:48 • Новости дня
    Названо время начала послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля в полдень, сообщил источник в парламенте.

    «Послание (состоится) в 12.00 мск в Гостином дворе», – сообщил источник РИА «Новости». Накануне мероприятия участвующим в нем законодателям предстоит сдать ПЦР-тесты, сказал он.

    Другой источник агентства уточнил, что депутаты и сенаторы отправятся на выступление главы государства с посланием централизованно – в 10.30 мск.

    Ранее сообщалось, что Путин в ходе послания Федеральному собранию обозначит задачи на ближайшие шесть лет.

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    21 февраля 2024, 17:47 • Новости дня
    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества

    Политолог Данилин прокомментировал вручение президентом госнаград воинским частям и подразделениям ВКС

    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду президент Владимир Путин вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил.

    «Герои СВО – это не просто военные, это элита российского общества. И пусть некоторые еще не осознали этого, но мы прямо сейчас наблюдаем становление этой элиты. Что важно, статус этот присвоен не просто так, а по заслугам, по достоинству, по долгу, выполняемому в ходе спецоперации», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Я напомню, что боевые летчики ежедневно на поле боя выполняют операции для поддержки сухопутных сил и подавления противника. К примеру, недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов», – указал он.

    «Крайне важно, что наш президент постоянно лично демонстрирует общественное уважение и почет к участникам СВО, к тем, кто рискует жизнью. И глава государства, и общество живут с глубоким уважением и чувством признательности за то, что бойцы защищают Родину, возводя на пьедестал чувство любви к стране. То, что еще недавно можно было считать просто высокопарными словами, теперь стало частью нашей реальности», – резюмировал политолог.

    В среду президент Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил (ВКС). Орденом Суворова он наградил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава. Орденом Жукова – летчиков 15-й бригады армейской авиации. Орденом Кутузова – 487-й отдельный вертолетный полк.

    «Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – сказал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации.

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    21 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный».

    Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами – главном храме Воздушно-космических сил, передает ТАСС.

    Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.

    В 2019 году Путин пожертвовал средства на создание современного образа «Спаса Нерукотворного», которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России.

    Кроме того, глава государства не раз дарил списки с образа различным воинским подразделениям. Так, весной прошлого года он привез копии старинной иконы военным в Луганской народной республике и Херсонской области.

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    21 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России, об этом он сказал на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани.

    «Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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