Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Путин сыграл в фиджитал флорбол
Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол
Глава Российского государства Владимир Путин после торжественной церемонии открытия Игр будущего осмотрел зоны проведения турнира, сыграл в фиджитал флорбол (разновидность хоккея с мячом) и забил гол.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел экскурсию для лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они посетили стенды гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона, передает ТАСС.
Также президенты зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2, передает РИА «Новости».
Напомним, состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.