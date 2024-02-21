Онищенко: Нельзя называть «Аляскапокс» новой оспой

Онищенко: Нельзя называть вирус «Аляскапокс» новой оспой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, назвать вирус новой оспой нельзя, но не следует и уменьшать угрозу. Онищенко добавил, что ортопоксвирусы появились в промежутке между 68 и 16 тыс. лет, сейчас имеются данные, что регистрировалось ортопоксвирусное заболевание, которое называется «человеческая оспа», передает ТАСС.

Эпидемиолог добавил, что вирус «Аляскапокс», скорее, является заражением человека ортопоксвирусом типа «Аляска». В России хранятся эти вирусы, «чтобы потом, если будет оспа натуральная или новый вариант, быстро создадим вакцину».

По словам Онищенко, более 90% населения планеты на сегодня не защищено от вируса натуральной оспы.

«Кто родился в 1981 году, – это уже люди, которых не прививали. У меня есть иммунитет, но это мое поколение», – добавил он, подчеркнув, что с каждым годом количество непривитых увеличивается.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что вирус Аляскапокс, или аляскинская оспа родственно связан с мурманским вирусом, который в 1985 году в СССР выделили из мыши-полевки.