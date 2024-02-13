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Аляскапокс оказался похож на найденный в СССР вирус
Вирусолог Волчков: Подобный Аляскапокс вирус был найден в СССР
Вирус Аляскапокс, или аляскинская оспа родственно связан с мурманским вирусом, который в 1985 году в СССР выделили из мыши-полевки, сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Волчков сказал «Газете.Ru», что вирусы оспы могут заражать человека при больших концентрациях вирусных частиц, однако людей они, как правило, не убивают, поскольку в основном приспособлены к грызунам. Развиваться они будут только если у человека есть иммунодефицит, и тем не менее этим вирусам сложно распространяться от человека к человеку.
Вирусолог считает, что Аляскапокс не вызовет эпидемию.
Как сообщил ранее научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, инфицированный Аляскапоксом мужчина, которого не смогли спасти врачи, скорее всего, имел ослабленный иммунитет. По его словам, Аляскапокс не представляет большой опасности для человека.