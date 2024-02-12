Вирусолог оценил опасность «аляскинской оспы» для человека

Вирусолог Чепурнов назвал вероятные причины смерти единственного погибшего от вируса Аляскапокс

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вирусы этого семейства (поксвирусы), куда в том числе входит Аляскапокс, это оспенная группа, их огромное количество. Подавляющее большинство из них для человека не просто безопасны, а даже послужили тем исходным материалом, который позволил победить оспу в принципе», – говорит Чепурнов.



Он рассказывает, что изначально вакцинацию от натуральной оспы стали проводить тем, что называется «оспой коров». Этот вирус, который не смертельно заражает коров, попадал к дояркам, оставляя напоминание о себе в виде определенной узловатости на руках. В свое время доктор Эдвард Дженнер, ставший основоположником вакцинации против оспы, заметил, что доярки вирусом оспы не заболевают, из чего сделал вывод, что взятая у больных коров инфекционная составляющая в виде жижи, нанесенная на кожу здоровых людей, служит защитным средством.

«Вообще существует огромное количество этих вирусов. Они специфичны для различных животных: есть оспа мышей, оспа лошадей, оспа коров, оспа обезьян и так далее. У человека была своя оспа, свойственная только людям, и у нее не было никакой ниши в природе. И именно это позволило одновременно провакцинировать практически все население Земли, остановить и убить натуральную, ее еще называют черной, оспу, ведь ей просто негде было «пересидеть». Однако в осадке остается то, что всяких других осп много, и они могут проявлять себя таким образом, как мы увидели на Аляске», – делится вирусолог.

По предположениям собеседника, инфицированный Аляскапоксом мужчина, которого не смогли спасти врачи, вероятно, оказался более восприимчив к этому вирусу и, скорее всего, имел ослабленный иммунитет. «В данном случае я согласен с Роспотребнадзором, никаких неприятностей от этого агента в нашей стране ждать не стоит. И не нужно забывать, что здоровый человек априори значительно защищен от каких-то случайных вещей, поэтому необходимо соблюдать здоровый образ жизни, поскольку это напрямую влияет на состояние нашего иммунитета», – заключил Чепурнов.

На Аляске медики впервые не смогли спасти пациента, у которого только после смерти выявили вирус Аляскапокс (AKPV), когда взяли анализы повторно. Предполагается, что он мог заразиться от своей кошки.

В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию с «аляскинской оспой» под контролем, и подчеркнули, что риски завоза и заболевания этим вирусом на территории России исключены.