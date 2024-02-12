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Вирусолог оценил опасность «аляскинской оспы» для человека
Вирусолог Чепурнов назвал вероятные причины смерти единственного погибшего от вируса Аляскапокс
Инфицированный Аляскапоксом мужчина, которого не смогли спасти врачи, скорее всего, имел ослабленный иммунитет, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя первую смерть от этого вируса. Однако, по словам медика, Аляскапокс не представляет большой опасности для человека.
«Вирусы этого семейства (поксвирусы), куда в том числе входит Аляскапокс, это оспенная группа, их огромное количество. Подавляющее большинство из них для человека не просто безопасны, а даже послужили тем исходным материалом, который позволил победить оспу в принципе», – говорит Чепурнов.
Он рассказывает, что изначально вакцинацию от натуральной оспы стали проводить тем, что называется «оспой коров». Этот вирус, который не смертельно заражает коров, попадал к дояркам, оставляя напоминание о себе в виде определенной узловатости на руках. В свое время доктор Эдвард Дженнер, ставший основоположником вакцинации против оспы, заметил, что доярки вирусом оспы не заболевают, из чего сделал вывод, что взятая у больных коров инфекционная составляющая в виде жижи, нанесенная на кожу здоровых людей, служит защитным средством.
«Вообще существует огромное количество этих вирусов. Они специфичны для различных животных: есть оспа мышей, оспа лошадей, оспа коров, оспа обезьян и так далее. У человека была своя оспа, свойственная только людям, и у нее не было никакой ниши в природе. И именно это позволило одновременно провакцинировать практически все население Земли, остановить и убить натуральную, ее еще называют черной, оспу, ведь ей просто негде было «пересидеть». Однако в осадке остается то, что всяких других осп много, и они могут проявлять себя таким образом, как мы увидели на Аляске», – делится вирусолог.
По предположениям собеседника, инфицированный Аляскапоксом мужчина, которого не смогли спасти врачи, вероятно, оказался более восприимчив к этому вирусу и, скорее всего, имел ослабленный иммунитет. «В данном случае я согласен с Роспотребнадзором, никаких неприятностей от этого агента в нашей стране ждать не стоит. И не нужно забывать, что здоровый человек априори значительно защищен от каких-то случайных вещей, поэтому необходимо соблюдать здоровый образ жизни, поскольку это напрямую влияет на состояние нашего иммунитета», – заключил Чепурнов.
На Аляске медики впервые не смогли спасти пациента, у которого только после смерти выявили вирус Аляскапокс (AKPV), когда взяли анализы повторно. Предполагается, что он мог заразиться от своей кошки.
В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию с «аляскинской оспой» под контролем, и подчеркнули, что риски завоза и заболевания этим вирусом на территории России исключены.