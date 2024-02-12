В США человек впервые стал жертвой вируса Аляскапокс

В США зарегистрировали первый летальный случай от нового вируса Аляскапокс

Tекст: Ольга Никитина

По информации Alaska public media, источником заражения пожилого мужчины могла стать его кошка, передает «Газета.Ru».

У мужчины появились повышенная температура, увеличенные лимфоузлы, ослабла иммунная система и высыпали характерные красные пятна.

Следы вируса AKPV в крови мужчины обнаружили только после его кончины, когда результаты проведенных анализов были исследованы повторно.

Вирус «Аляскапокс» был открыт в 2015 году. В мире было зафиксировано только пять случаев заболевания им, но все пациенты до этого случая выживали.

Ранее британские СМИ писали, что найденные в вечной мерзлоте Сибири древние вирусы могут стать причиной новой пандемии.