Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.7 комментариев
В США человек впервые стал жертвой вируса Аляскапокс
В США зарегистрировали первый летальный случай от нового вируса Аляскапокс
Врачи на Аляски впервые не смоли спасти пациента, у которого выявили вирус Аляскапокс (AKPV), сообщают местные СМИ.
По информации Alaska public media, источником заражения пожилого мужчины могла стать его кошка, передает «Газета.Ru».
У мужчины появились повышенная температура, увеличенные лимфоузлы, ослабла иммунная система и высыпали характерные красные пятна.
Следы вируса AKPV в крови мужчины обнаружили только после его кончины, когда результаты проведенных анализов были исследованы повторно.
Вирус «Аляскапокс» был открыт в 2015 году. В мире было зафиксировано только пять случаев заболевания им, но все пациенты до этого случая выживали.
Ранее британские СМИ писали, что найденные в вечной мерзлоте Сибири древние вирусы могут стать причиной новой пандемии.