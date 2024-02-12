Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
Роспотребнадзор исключил риски завоза вируса Аляскапокс в Россию
Роспотребнадзор: Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России исключены
Риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории России исключены, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории России исключены, но с даже с учетом того, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу, передает РИА «Новости».
Ранее врачи на Аляски впервые не смоли спасти пациента, у которого выявили вирус Аляскапокс (AKPV).