Москва и Петербург оказались в мировых лидерах по пространственному развитию

Москва и Петербург оказались в мировых лидерах по пространственному и технологическому развитию

В состав консорциума вошли Южно-Китайский технологический университет, Академия общественных наук Гуанчжоу, Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ в лице экспертов Высшей школы урбанистики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ), Глобальный университет имени Джиндала, сообщается на сайте Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ.

В рамках рейтинга были проанализированы 100 крупнейших агломераций мира, из которых 30 вошли в финальный рейтинг.

Директор центра СИТИ и декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что Москва – по праву один из самых благоустроенных и современных мегаполисов мира.

«Каждый год в столице происходит множество масштабных изменений, направленных на повышение комфорта и уровня жизни горожан: становятся ближе и доступнее культурные центры, школы и поликлиники; модернизируется и расширяется маршрутная сеть московского транспорта. Город берется за сложнейшие инфраструктурные проекты, и исследователи высоко оценили это. В прошлом году в столице были введены БКЛ, МЦД-3, МЦД-4, построена станция метро в аэропорту Внуково – первая в стране. Город активно развивает цифровые сервисы, что имеет большой вес в индексе. Столица обошла Шанхай, Нью-Йорк, Пекин и Токио, – столь высокое место в рейтинге было бы невозможно без постоянных качественных улучшений городской среды», – сказал он.

Топ-10 агломераций мира по Индексу Urban & Innovation Environment Index: первое место занял Сеул-Инчхон, второе – Лондон; третье – Берлин, четвертое – Париж, пятое – Москва, шестое – Шанхай, седьмое – Петербург, восьмое – Нью-Йорк, девятое – Пекин, и десятое – Токио-Иокогама.

В итоговом рейтинге Москва заняла пятое место среди агломераций мира и 1 место среди агломераций БРИКС+.

Индекс оценивает физическую доступность городских сервисов для жителей. Он показывает, как сбалансированное пространственное развитие и внедрение инноваций в экономику помогает каждому горожанину экономить свое время, что важно при современном быстром темпе жизни. Индекс учитывает разные параметры городского развития, позволяя выделить сильные стороны, определить проблемные области и приоритетные направления городской политики. Такие данные полезны властям разного уровня как для развития самих городов, так и для реализации государственных программ.

Это первый в мире инструмент, позволяющий комплексно оценить комфортность города через призму экономии времени и учесть внутригородскую дифференциацию: он учитывает связь между пространственными, инновационными и технологическими факторами развития. Онлайн-сервисы, сделавшие жизнь горожан комфортнее, а товары – доступнее, невозможны без наличия и должного качества физически существующей инфраструктуры. Не получится заказать такси туда, где нет дороги, маркетплейсом будет неудобно пользоваться, если до пункта выдачи сложно добраться, а отдаленность ресторанов и «дарксторов» напрямую влияет на скорость доставки еды и продуктов.