С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
В РПЦ назвали решение Ватикана благословлять однополые союзы отходом от христианства
В РПЦ назвали решение Ватикана благословлять однополые союзы отходом от христианского учения
Декларация Ватикана об одобрении благословения однополых союзов отражает резкий отход от христианского учения, заявили участники заседания Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ.
«Члены Синодальной библейско-богословской комиссии были единогласны в том, что данное нововведение отражает резкий отход от христианского нравственного учения», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Документ Ватикана, согласно которому возможно благословение однополых союзов, был проанализирован по поручению патриарха Кирилла, результаты работы комиссии по этой теме будут направлены ему позже.
Ранее Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение.