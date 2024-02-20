С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Запад потребовал от Украины обосновать цели в России для нанесения ударов
Источник: Запад потребовал от Украины список целей для нанесения ударов по России
Западные партнеры требуют от Киева перечень расположенных на территории России целей, по которым целесообразно нанести удары, сообщил источник ТАСС.
«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», – приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Он отметил, что использование поставляемых Украине снарядов осуществляется «под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*» (ИГ, запрещена в России).
«Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил Российской Федерации», – указал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ