Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы

Tекст: Вера Басилая

«Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции», – сказал Путин в беседе с министром, передает ТАСС.

Шойгу подтвердил, что идет не только внешнее управление, но и просто «командование всеми силами».

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной.