Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы

  • Новость часаСША заблокировали проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польские фермеры ударили в тыл ВСУ
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    Польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев
    Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в Россию бананов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    3 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    20 февраля 2024, 20:29 • Новости дня

    Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции», – сказал Путин в беседе с министром, передает ТАСС.

    Шойгу подтвердил, что идет не только внешнее управление, но и просто «командование всеми силами».

    Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной.

    20 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих

    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ вывели половину войск из Работино, которых в большом количестве подтянули на Ореховское направление, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

    Он добавил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.

    Ранее Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

    Коментарии (16)
    20 февраля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО

    Схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами обнаружили в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд схронов с вооружением НАТО, в том числе с газовыми гранатами, обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, за последние сутки был обнаружен ряд схронов, в которых хранилось поставляемое странами НАТО вооружение, в том числе газовые гранаты, которые ВСУ активно применяли против российских военных, передает ТАСС.

    Кимаковский также рассказал, что в Авдеевке обезвредили почти 400 установленных в качестве ловушек мин и растяжек.

    По словам советника главы ДНР, бойцы ВСУ заранее минировали дома, мосты и участки дорог, по которым, как они рассчитывали, могла двигаться российская техника.

    «В итоге при хаотичном бегстве украинские военные стали массово подрываться на собственных минах, чем серьезно облегчили нам задачу», – заключил он.

    Ранее украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО

    Герой России Якубов рассказал о применении в рамках СВО мобильных тяжелых снайперских групп

    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Герой России, майор Ярослав Якубов рассказал, что Россия сумела внедрить новые тактики снайперской стрельбы в рамках специальной военной операции.

    По его словам, снайпинг – это безостановочный процесс, в котором нельзя достигнуть совершенства и сказать, что стал мастером, передает REN TV.

    Якубов подчеркнул, что появляются новые приборы наблюдения, калибры оружия и тактики его применения. Он добавил, что российские военные испытали и внедрили не только в рамках ТОФ, но и в рамках Восточного военного округа и Минобороны тактику снайперских пятерок, мобильных тяжелых снайперских групп.

    Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине.

    Коментарии (6)
    20 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Авдеевском направлении потеряли убитыми и ранеными до 425 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    На этом направлении группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Ласточкино и Первомайского (ДНР) отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад. На этом направлении украинская сторона потеряла до 425 человек, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отразила четыре контратаки украинских военных у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 45 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны у Курдюмовки и Красного (ДНР). Группировка отразила атаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ у Богдановки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла более 395 человек, три танка, включая Leopard, три американских БТР М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 108-й бригады теробороны у Луговского (Запорожская область). Отражена контратака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 190 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Орехова и Вербового. Там ВСУ потеряли до 120 человек, артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

    Коментарии (6)
    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    Десантники из Костромы штурмом взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Группа бойцов Воздушно-десантных войск из Костромы взяла штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны.

    Известно, что десантники заняли штурмом опорный украинских военных, после чего провели полную зачистку и приготовились к обороне, передает RT.

    Также российские военные развивают успех на Донецком направлении от Угледара до Артемовска.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 09:55 • Новости дня
    Украинский генерал объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

    Украинский генерал в отставке Кривонос объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные попали в плен близ Авдеевки из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона, выразил мнение на украинском канале «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его мнению, людей бросили, это позорная практика, но такие случаи были и раньше – на это указывает уровень коммуникации в нижнем звене, то есть на уровне взвода, роты, батальона, где каждый человек должен быть учтен, передает ТАСС.

    «Командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», – отметил Кривонос.

    Также генерал добавил, что подобная проблема в ВСУ уже стала системной, а случаи оставления раненых на поле боя со смертельными исходами были еще в Дебальцево в 2015 году и в 2022-2023 годах.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

    До этого сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Экс-посол США при НАТО: В альянсе испугались амбиций России

    Экс-посол США при НАТО Даалдер: В альянсе испугались амбиций России

    Tекст: Кристина Цыцура

    В НАТО начали тревожиться по поводу амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

    По его словам, союзники по блоку обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, которые могут стать вызовом альянсу, передает РИА «Новости».

    При этом Даалдер отметил, что это не является немедленной угрозой, но такой сценарий необходимо воспринимать серьезно.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы для стран НАТО.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Премьер Украины признал потери трети экономики за два года

    Премьер Украины Шмыгаль признал потери 30% экономики за два года

    Tекст: Вера Басилая

    Потери экономики Украины с начала конфликта с Россией составили 30% от ее объема, утрачено 3,5 млн рабочих мест, около 20% территорий, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.

    Шмыгаль заявил, что с конца февраля 2022 года с Украины за рубеж выехали около 10 млн человек, которые не хотят возвращаться из Евросоюза, США и из других государств мира из-за проблем с безопасностью. При этом премьер подчеркнул, что на Украине есть самые разные системы ПВО, уровень безопасности повышается, передает ТАСС.

    Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что за десять лет, прошедших с Евромайдана, Украина деградировала и разрушилась. Цены на продукты, по его словам, выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Кроме того, тарифы на ЖКУ выросли от 10 до 15 раз.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западная помощь Украине уходит в пропасть.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 14:53 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне

    Президент Белоруссии Лукашенко: Стране не нужна война, но она готова к ней и ментально, и стратегически

    Tекст: Александра Юдина

    Белоруссии война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически, заявил в ходе совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности президент Александр Лукашенко.

    По его словам, не было такого в истории, чтобы Белоруссия кому-то угрожала, в этой связи остается неясным, к чему «совершенно абсурдные неправовые санкции, масштабная милитаризация, демонстративная игра мускулами, в том числе военная активность вблизи границ страны», передает БелТА.

    «Поводы что тогда, что сейчас надуманные: то вера у нас не та, то политическая система не соответствует какому-то стандарту, то чьи-то права нарушаются», – отметил Лукашенко.

    Белорусский президент добавил, что стране «война не нужна», однако она должна быть готова к ней и ментально, и стратегически.

    «Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», – подчеркнул он.

    Также Лукашенко заметил, что, согласно установкам коллективного Запада, «тех, кто не с ними, будут брать силой под предлогом или без».

    «Авторитет международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе», – заверил глава Белоруссии.

    В заключение Лукашенко добавил, что необходимо действовать на упреждение, чтобы быть готовыми к отражению любых угроз.

    «Около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран – членов и партнеров альянса будут стоять на пороге нашего дома, отрабатывать стратегию «отражения попытки российской агрессии против одной из стран альянса». Спецслужбы держат ситуацию на контроле», – резюмировал он.

    Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну под эгидой так называемого предчувствия третьей мировой войны.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 09:35 • Новости дня
    В ДНР вынесли 21 пожизненный приговор военнослужащим ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР вынес 21 пожизненный приговор в отношении военнослужащих ВСУ, сообщил прокурор региона Андрей Спивак.

    По его словам, на сегодня вынесен 21 приговор в отношении 25 военнослужащих ВСУ, в производстве находится еще 41 уголовное дело, и эта цифра растет, так как дела продолжают поступать в суд, передает ТАСС.

    Спивак уточнил, что среди осужденных как представители регулярной украинской армии, так и боевики «Азова» (признана террористической, запрещена в РФ).

    В 2023 году прокуратура ДНР поддержала гособвинение по 118 уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений против жизни и здоровья мирных граждан и военнопленных, а также против мира и безопасности человечества. Прокурор добавил, что военнослужащие ВСУ, совершившие в Мариуполе умышленные убийства мирных граждан, признаны виновными и приговорены к срокам от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2024, 11:15 • Новости дня
    Пушилин: Спасение Авдеевки улучшило качество гражданских ж/д перевозок в ДНР

    Глава ДНР Пушилин заявил, что спасение Авдеевки улучшило качество гражданских ж/д перевозок в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Логистические возможности для гражданских железнодорожных перевозок через Донецк, Макеевку и Ясиноватую в ДНР улучшились после освобождения Авдеевки от ВСУ, сообщил на канале «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ж/д вокзал Донецка теперь можно задействовать дополнительно, передает ТАСС.

    Пушилин заметил, что некоторые риски все же сохраняются, однако не такие серьезные, как в ситуации, когда Авдеевка была под контролем ВСУ.

    В заключение глава ДНР добавил, что будет улучшена и ситуация с гражданскими перевозками пассажиров и грузов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

    Коментарии (0)
    Главное
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    Наемника из Грузии приговорили к пожизненному заключению в ДНР
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    Полиция нашла пакет с наркотиками у актера из фильма «Громовы»

    Противостояние Китая и США изменило мировую торговлю

    Торговля между двумя крупнейшими экономиками мира сильно изменилась за шесть лет торговой войны. Китай целых 16 лет был крупнейшим экспортером в США, но в прошлом году этот титул перешел к Мексике. Как изменилась мировая торговля, кто оказался в выигрыше от этой ссоры? И что ждет мировую торговлю дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия привела Грузию к необходимости соблюдать «красные линии»

    «Грузия не может позволить себе потерять Россию». Такими словами политологи прогнозируют то, какую политику в отношениях с Москвой может проводить новый грузинский премьер. Тбилиси явно стремится соблюдать ряд ограничений и следовать принципам, успешно примененным российской дипломатией в отношениях с Грузией. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............