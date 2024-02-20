С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы
Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
«Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции», – сказал Путин в беседе с министром, передает ТАСС.
Шойгу подтвердил, что идет не только внешнее управление, но и просто «командование всеми силами».
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной.