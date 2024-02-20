С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Французам порекомендовали снизить потребление мяса для улучшения климата
Французам порекомендовали снизить потребление мяса для достижения климатических целей
Французские специалисты по питанию рекомендовали сократить до 450 граммов в неделю среднее потребление мяса, чтобы позволить стране добиться поставленных целей в области защиты от изменения климата, говорится в докладе Французского общества питания.
Авторы доклада ссылаются на исследования и научные результаты о диетах, которые говорят о сокращении парниковых газов при уменьшении потребления мяса на 50%, передает ТАСС.
В исследовании отмечается, что во Франции «после двух десятилетий снижения в период с 1990 по 2012 год потребление мяса на душу населения за последние десять лет снова немного выросло».
Сейчас показатель вдвое превышает среднемировой уровень из-за употребления в пищу мяса курицы. На продовольственную сферу приходится 22% от общих вредных выбросов во Франции, а на сферу сельского хозяйства – 60%, сообщают ученые.
Снижение потребление мяса снизит вредные выбросы на 46% к 2050 году, говорится в исследовании.