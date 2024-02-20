Французам порекомендовали снизить потребление мяса для улучшения климата

Французам порекомендовали снизить потребление мяса для достижения климатических целей

Tекст: Кристина Цыцура

Авторы доклада ссылаются на исследования и научные результаты о диетах, которые говорят о сокращении парниковых газов при уменьшении потребления мяса на 50%, передает ТАСС.

В исследовании отмечается, что во Франции «после двух десятилетий снижения в период с 1990 по 2012 год потребление мяса на душу населения за последние десять лет снова немного выросло».

Сейчас показатель вдвое превышает среднемировой уровень из-за употребления в пищу мяса курицы. На продовольственную сферу приходится 22% от общих вредных выбросов во Франции, а на сферу сельского хозяйства – 60%, сообщают ученые.

Снижение потребление мяса снизит вредные выбросы на 46% к 2050 году, говорится в исследовании.