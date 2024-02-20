С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
Кадыров: Российский университет спецназа в Чечне будет носить имя Путина
Российский университет спецназа (РУС) в Чечне будет носить имя президента России Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, решение назвать центр именем Путина было принято еще в момент основания университета, а приезд зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева стал поводом, чтобы озвучить решение назвать Российский университет спецназа именем верховного главнокомандующего, написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров пообещал, что деятельность РУС будет развиваться, предстоит модернизировать методическую и практическую части программ военной и тактической подготовки бойцов, также будет усовершенствована материально-техническая база учреждения во благо России.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев побывал в Чечне, где посетил Российский университет спецназа.