Американского сенатора Грэма переобъявили в розыск в России

Tекст: Алексей Дегтярев

В базе указан Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, отмечается, что его разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

Также поясняется, что Грэм переобъявлен в розыск. Источник агентства пояснил, что в отношении сенатора заведено новое дело.

Напомним, во вторник Росфинмониторинг внес Грэма в список террористов и экстремистов.