С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
Американского сенатора Грэма переобъявили в розыск в России
Сенатора США Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) вновь объявили в розыск по уголовной статье, соответствующая запись есть в базе розыска МВД России.
В базе указан Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, отмечается, что его разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется, передает ТАСС.
Также поясняется, что Грэм переобъявлен в розыск. Источник агентства пояснил, что в отношении сенатора заведено новое дело.
Напомним, во вторник Росфинмониторинг внес Грэма в список террористов и экстремистов.