В Индии запущена программа модернизации истребителей Су-30МКИ

ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат

МО: Против российских войск в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

Tекст: Ольга Никитина

Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил, что действие химиката, примененного 31 января против российских войск, привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

Было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек, приводятся слова Кириллова в сообщении Минобороны России.

Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

США, как отметил генерал, передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности в Ирак, Афганистан и на Украину. Так, в 2018 году на его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США было направлено 10 млн долларов.

Начальник войск РХБЗ сообщил, что в ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Так, 28 декабря 2023 года произошел случай, когда с украинского БПЛА по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс». «Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», – пояснил Кириллов.

Кроме того, как отметил Кириллов, США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо.