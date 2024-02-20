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В Индии запущена программа модернизации истребителей Су-30МКИ
Индия приступила к реализации программы модернизации истребителей Су-30МКИ ВВС республики стоимостью 7,5 млрд долларов с широким привлечением частного сектора, сообщила газета The Economic Times.
Комплексная модернизация основного парка истребителей Су-30МКИ» проводится индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) при содействии Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), передает ТАСС. Вначале примерно на 90 истребителей поставят новую авионику и более мощные радары, после чего внимание будет уделено системам управления полетами, информирует издание. Газета уточняет, что на первом этапе самолеты оснастят индийскими инфракрасными системами поиска и сопровождения, которые значительно расширят возможности поражения целей «воздух – воздух» и «воздух – земля» новой системой радиоэлектронной борьбы.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.