Нарышкин: СССР не проиграл в Афганистане

Глава СВР отверг проигрыш СССР войны в Афганистане

Tекст: Елизавета Шишкова

«Не приходится говорить о том, что наша страна потерпела в Афганистане поражение», – передает его слова РИА «Новости».

Нарышкин отметил, что решение о выводе военных было политическим и принималось в логике так называемых односторонних уступок. Однако на Западе это было принято не как приглашение к диалогу, а как слабость СССР.

В качестве контрпримера Нарышкин привел бегство американских военных из Афганистана в августе 2021 года. Глава СВР заявил, что оно было позорным, в Афганистане США бросили большое количество вооружений и военной техники, а также оставили несколько тысяч доверившихся им афганцев на произвол судьбы.

Напомним, боевые действия велись в Афганистане с 1979 по 1989 год. Вывод советских войск из страны завершился 15 февраля 1989 года.