Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента

Политолог Кислицына: Труд на благо России является воплощением деятельного патриотизма

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент абсолютно прав – труд, направленный на развитие страны, действительно является воплощением патриотизма. В период специальной военной операции этот акцент звучит особенно отчетливо. В труде один из источников консолидации российского общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ.

«Мне близок такой термин, как «деятельный патриотизм». Он как раз о том, что любовь к Родине выражается в конкретных действиях, направленных на ее развитие. Поэтому труд – это проявление деятельного патриотизма», – подчеркнула собеседница.

«Как отметил Путин, тот, кто будет быстро и адекватно реагировать на события на поле боя, тот и побеждает. По его словам, российские предприятия справляются с этой задачей, модернизируя вооружения в соответствии с опытом СВО. И тут важен еще один момент: объединение частных инициатив с промышленным и научным потенциалом страны там, где это возможно, полезно и важно. Это дает синергетический эффект и стимулирует успешное развитие России», – указала политолог.

«Хочу привести фразу президента: «Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и в Донбассе». Действительно, в самодостаточности России наше главное проявление суверенитета», – добавила аналитик.

«Кроме того, Путин в каждом принимаемом решении руководствуется защитой национальных интересов, отстаиванием ценностей, культуры и традиций России. Политический курс главы государства нацелен на то, чтобы обеспечить гражданам России благополучное настоящее и будущее. Поэтому люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента», – резюмировала Кислицына.

В пятницу президент Владимир Путин в Туле на встрече с участниками форума «Все для Победы» заявил, что успехи на передовой невозможны без предприятий оборонно-промышленного комплекса: «Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причем не только находит возможность их подавлять, но и делает свои, более эффективные, средства».

И российская оборонка, заявил глава государства, демонстрирует здесь очень хорошие темпы и качество работы. «Как итог этой работы – тот факт, что новейшее российское вооружение превосходит вооружение НАТО», – заявил Путин.

«Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят», – сказал российский лидер, уточнив, что речь идет о ракетной технике, о бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.

Отдельно он указал, что стратегические ядерные силы РФ обновлены на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%. «Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – сообщил президент.

Говоря о собранных за полтора года Народным фронтом в Иркутской области 11 млрд рублей, Путин отметил: «Дело не в сумме, а дело в том, что люди идут и по тысяче – столько, сколько могут, – отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют».



«Это свидетельство единения российского общества, единения России, причем России многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной. Эта общая забота о будущем страны – она даже потрясает. В этом что-то есть такое, что абсолютно надежно гарантирует победу России», – подчеркнул глава государства.

«Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и в Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета», – резюмировал он.

В форуме «Все для Победы» принимают участие более 500 человек из всех регионов России – сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, волонтеры СВО, в том числе участники «швейных» батальонов, военкоры, кибердружинники, врачи и другие.