Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Кремль: Заявлений к десятилетию «майдана» не планируется
Представитель Кремля Песков заявил, что не планируется никаких заявлений к десятилетию «майдана»
Кремль не планирует делать какие-то заявления к десятилетию государственного переворота на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, подобных заявлений не будет, так как в Кремле не считают, что годовщина «майдана» – «это повод», передает ТАСС.
Песков добавил, что произошедшему не раз давались оценки Москвой «на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента.
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