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    2024-й даст шанс старым украинским политикам

    @ Zuma\TASS

    11 января 2024, 09:00 Мнение

    2024-й даст шанс старым украинским политикам

    Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    В украинском сегменте интернета раскручивается так называемый план справедливой мобилизации от экс-премьера Юлии Тимошенко. Суть плана в том, чтобы отправить на фронт правоохранителей, депутатов, судей. Так сразу можно набрать полмиллиона человек. Тем, кто на фронте, дать выбор: или годовой отпуск, или денежное довольствие в два раза больше, чем получают новобранцы. Всем, кто мобилизован, повысить денежные выплаты и предоставить социальные гарантии, не отправлять на фронт мужчин моложе 27 лет, а также инвалидов и женщин, создать на Украине производство современного оружия.

    Проявил себя также экс-генеральный прокурор Юрий Луценко, который заявил, что ВСУ теряют в месяц 30 тыс. человек. Разумеется, и Тимошенко, и Луценко выдвигают патриотические лозунги. Экс-премьер заявляет о спасении Украины, а экс-прокурор о том, что если украинцам говорить правду, они поймут, какое тяжелое положение на фронте, и массово запишутся добровольцами в ВСУ. Хотя представляется более вероятным, что ветераны украинской политики решили выйти из тени, воспользовавшись недовольством общества проектом кабмина о мобилизации, который в народе окрестили законом о могилизации. Но есть ли шансы у старых политиков вылезти из «нафталина»? Смоделируем несколько сценариев.

    Взлет Юлии

    Тимошенко прекрасно понимает, что ЗЕкоманда ее план отвергнет. Украина – страна-банкрот, у президента Зеленского нет денег, чтобы повысить зарплаты солдатам и вкладываться в разработку нового оружия. Зеленскому нужно на фронте много пушечного мяса с минимальными денежными затратами. То есть дать новобранцу автомат и рожок с патронами, бросить его в самое пекло, а когда погибнет, заменить другим. ЗЕкоманда не будет трогать полицейских и спецслужбистов, потому что они должны быть начеку, если люди надумают протестовать, а они рано или поздно, несомненно, надумают.

    Тимошенко примеряет свое любимое политическое амплуа защитницы народа. В названии ее плана есть слово «справедливость». Еще 20 лет назад одним из главных политических лозунгов Юлии Тимошенко был: «Справедливость есть, за нее нужно бороться». Январский план политика – это политический задел на ближайшее будущее. Представим, что украинский парламент принял законопроект, который сохраняет основные положения проекта правительства. Это вызывает возмущение людей. Происходят стихийные митинги, их жестоко разгоняет полиция. Тимошенко записывает видеообращение, в котором осуждает действия власти. Она утверждает, что тотальная мобилизация губит Украину. Прокуратура возбуждает уголовное дело против Тимошенко. Но Запад запрещает Зеленскому ее трогать. Стихийные протесты набирают обороты, Тимошенко становится их неформальным лидером. Другие старые политики также начинают выступать против закона, тем более что ситуация этому способствует: несмотря на все усилия собрать нужное количество пушечного мяса, сделать это не получается.

    Наконец, ЗЕкоманда вынуждена пойти на отмену непопулярного закона. При этом она пытается сделать крайними военкомов и премьера Дениса Шмыгаля с его правительством, обвиняя в перегибах. Однако общество не принимает такую трактовку. На этом фоне Тимошенко становится очень популярной, многие видят в ней защитницу простых людей. Провал мобилизации ослабляет позиции ЗЕкоманды на Западе. Зеленского заставляют пойти на президентские выборы, которые он проигрывает Тимошенко.

    Правда, нужно учитывать, что Тимошенко на 20 лет старше, чем была в 2004-2005 годах, когда начинала свой путь к вершинам власти. Далеко не факт, что сейчас ей хватит сил на жесткую борьбу с ЗЕкомандой, к тому же ей будет противостоять глава офиса президента Андрей Ермак. Он куда более жесткий и жестокий, чем те политики, с которыми ей пришлось бороться в нулевые годы.

    Порошенко и компания

    Юрий Луценко не может не понимать, что озвученные им цифры о потерях ВСУ приведут к тому, что люди еще активней будут избегать мобилизации. Для Луценко и его патрона, экс-президента Петра Порошенко, равно как и для мэра Киева Виталия Кличко – это то, что нужно. Если Зеленский и Ермак не смогут набрать столько людей, чтобы снабдить армию достаточным количеством пушечного мяса, от них отвернутся даже покровители на Западе. Кроме того, все больше украинцев будут бежать за границу. Так, героем последних дней украинского сегмента интернета стал парень, который переплыл холодную реку и убежал в Румынию. Некоторые его осуждают, но многие пишут, что поступили бы так же при первой возможности. Вместе с мужчинами будут бежать и женщины с детьми. Если первые будут это делать нелегально, то вторые покинут страну на вполне законных основаниях. Увеличение количества эмигрантов не обрадует правительства приграничных стран и ЕС. Таким образом, ЗЕкоманда может получить разгневанное население и недовольный результатами мобилизации Запад. Все это будет происходить на фоне поражений ВСУ. Зеленского принудят или к новым выборам, или уйти в отставку. И тогда у Порошенко появится шанс снова побороться за президентское кресло. Вероятно, конкуренцию ему составит Кличко. Правда, одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, возможно, они уже устали от новых лиц.

    Возвращение синих

    После поражения ВСУ и демонтажа проекта майданной Украины, если это государство сохранится на какой-то территории, понадобится новое руководство. Человек, который смог бы возглавить постмайданную Украину на первом этапе, – это Виктор Медведчук. Конечно, он имеет репутацию серого кардинала и его еще со времен президентства Кучмы не любили ни на востоке, ни на западе страны. Но он рационально мыслящий политик, один из немногих на майданной Украине, кто публично говорил об опасности противостояния с Россией. В конце концов, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр во времена Веймарской республики мало кому был известен за пределами Кельна, а во времена правления нацистов был в политическом небытие, подвергался репрессиям. Также не исключен вариант, что на какое-то время во главе новой Украины встанет Виктор Янукович как последний действительно легитимный и легальный президент, который был лишен власти в результате государственного переворота. Он объявит о выборах президента и парламента. Хотя понятно, что Янукович ни при каких раскладах политического будущего не имеет. Куда проще, чем возвращение Януковича, выглядит модель создания временного правительства, а оно уже объявит выборы. 2024 год может стать годом триумфа для кого-то из старых политиков Украины.

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