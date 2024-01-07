Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?5 комментариев
На Украине оценили ежемесячные и общие потери ВСУ
На Украине оценили потери ВСУ в полмиллиона солдат
Украинская армия за месяц теряет около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО она потеряла 500 тыс. человек, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.
Властям страны следует опубликовать правдивые цифры потерь ВСУ, поскольку люди должны осознавать серьезность ситуации и быть мотивированы для отправки на службу в армию, сказал Луценко в эфире украинского телевидения.
Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.
Добавим, что «мобилизация» стала «словом 2023 года» на Украине по версии онлайн-словаря современного украинского языка. Также в лидерах были слова «контрнаступление», «уклонист», «дрон», «позиционная война» и «лето в Крыму».
Кроме того, на Украине в продаже появились маски стариков для маскировки от мобилизации.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются судорожные попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.