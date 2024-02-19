Балицкий взял на контроль расследование взрыва в спортшколе Мелитополя

Tекст: Алексей Дегтярев

Создана комиссия по расследованию происшествия в школе, на ее первом заседании с должностных лиц взяты пояснения в отношении произошедшего, указал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что проверяется возможное бездействие при организации мероприятия с участием несовершеннолетних. Губернатор отметил, что держит разбирательство на личном контроле, в отношении ответственных примут все «соответствующие решения».

В спортшколе Мелитополя 17 февраля произошел взрыв, по данным следствия, там непроизвольно сработал ручной противотанковый гранатомет, который показывали на соревнованиях. Легкие травмы получили шесть человек.