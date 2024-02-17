Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
ФОМ и ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать абсолютное большинство россиян
ФОМ и ВЦИОМ: За Путина на президентских выборах готовы проголосовать абсолютное большинство россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали результаты социологических вопросов по теме предстоящих выборов президента России.
Опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте компании, показал рост уровня информированности граждан о предстоящих выборах: 82% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения (+ 1 п.п. за неделю), 4% – только год.
Намерение принять участие в выборах выразили 63% опрошенных (+1 п.п. за неделю), 14% ответили, что скорее примут участие.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п.п. за неделю), за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 4% (-1 п.п. за неделю), Николая Харитонова (КПРФ) – 4%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 2% (-2 п.п. за неделю).
Между тем, 74% респондентов ФОМ дали правильный ответ на вопрос, когда пройдут выборы президента России, следует из сообщения на сайте Фонда. Неправильный ответ дали 4%, 17% участников опроса с ответом затруднились.
Участвовать в выборах намерены 83%, из них 57% совершенно точно планируют участвовать. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных.
За Владимира Путина готовы проголосовать 74% опрошенных. Из тех, кто намерен принять участие в выборах, за его кандидатуру высказались 81%. За Николая Харитонова (КПРФ) готовы отдать голос 3% респондентов, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3%, за Владислава Даванкова («Новые Люди») – 2%.
Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
В поквартирном опросе ФОМ, который проводился с 9 по 11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов России.