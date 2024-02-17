Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Губернатор назвал последствия уничтожения беспилотников над Воронежем
Губернатор Гусев: Крыша дома в Воронеже повреждена остатками беспилотника
Крыша частного дома в Воронеже повреждена остатками беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.
В Telegram-канале он уточнил, что пострадавших нет, а также пообещал, что власти в кратчайшие сроки помогут с ремонтом.
Ранее глава региона сообщал, что два беспилотника уничтожены на подлете к Воронежу.
Напомним, в субботу средствами ПВО сбиты пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Брянской области.