Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
Минтранс допустил введение временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров
Минтранс России рассматривает возможность введения временного допуска в аэропорты только пассажиров в период наибольшей опасности, сообщили в министерстве.
В сообщении ведомства говорится, что ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что такая мера будет временной и краткосрочной. Вопросы сопровождения лиц, имеющих ограничения по здоровью и другие специальные потребности, будут учтены аэропортами в технологии обслуживания пассажиров, добавили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что Минтранс разработал законопроект, согласно которому безопасность аэропортов могут усилить.