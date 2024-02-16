Кремль назвал оголтелыми комментарии западных политиков о смерти Навального

Tекст: Валерия Городецкая

Песков подчеркнул, что точная причина смерти Навального пока не установлена, поэтому все звучащие со стороны Запада комментарии по этой теме «абсолютно оголтелые», передает ТАСС. «Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы», – сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Кремль реагировать на эту ситуацию, Песков отметил, что президент проинформирован о случившемся, ФСИН предпринимает все необходимые действия.

Представителя Кремля также спросили, может ли президент взять расследование смерти Навального на контроль. «Мне больше нечего вам рассказать по этой теме», – ответил Песков.

В пятницу стало известно, что Алексей Навальный скончался в колонии. Во время прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.