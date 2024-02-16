Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
Индия возобновила закупки российской нефти Sokol
Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти Sokol после перерыва
Индия возобновила импорт российской нефти марки Sokol после двухмесячной паузы, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным Reuters, в прошлом году государственные нефтеперерабатывающие заводы в Индии были вынуждены прекратить закупки российской нефти Sokol из-за совета правительства не использовать юани в расчетах за нефть на фоне напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином, передает РБК.
Индия не получала нефть Sokol в декабре и январе, пишет агентство со ссылкой на информацию из торговых источников и данные отслеживания судов. По данным Reuters, в феврале поставки возобновились – по крайней мере два нефтеперерабатывающих завода уже приняли партии нефти этого сорта.
В январе глава индийского министерства нефти Хардип Сингх Пури объяснил сокращение поставок из России в декабре 2023 года непривлекательностью скидок. Он отметил, что проблем с оплатой нет.
Ранее замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что у него нет информации о том, что Индия из-за санкций якобы отказалась покупать российскую нефть марки Sokol.