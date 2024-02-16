Политолог: Заключительный этап президентской кампании начался

Основными событиями предвыборной кампании и общественно-политической повестки, по мнению Чеснакова, стали обсуждение интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и поездки кандидатов в регионы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также состоялись жеребьевки по времени проведения в СМИ совместных агитационных мероприятий и условиям бесплатной агитации, «Гознак» начал печатать бюллетени на фабрике. Повышается и активность в подготовке общественных наблюдателей – прошел вебинар Общественной палаты РФ по подготовке наблюдателей для досрочного электронного голосования (ДЭГ).

«Сегодня [глава ЦИК] Элла Александровна Памфилова говорила о том, что более 2 млн избирателей уже зарегистрированы. С учетом той динамики, которая есть, может быть, мы приблизимся к 5 или 6 млн избирателей, которые будут зарегистрированы в системе ДЭГ и проголосуют дистанционно», – заявил Алексей Чеснаков.

Анализируя рейтинги от Фонда «Общественное мнение», он отметил, что представительность партий в президентской кампании обеспечивается через внимание аудитории к кандидатам. Опрос по значимым событиям недели показал, что на первый план вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

Попытки внешнего вмешательства, по словам эксперта, продолжались в форме информационного давления. Вместе с тем Чеснаков подчеркнул, что активизация защиты своих избирательных систем от вмешательства стала в последнее время международным трендом.

