Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?12 комментариев
Политолог: Заключительный этап президентской кампании начался
Уже начался последний этап кампании, в который кандидаты на выборах президента демонстрируют высокую активность и делают яркие заявления, сказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Основными событиями предвыборной кампании и общественно-политической повестки, по мнению Чеснакова, стали обсуждение интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и поездки кандидатов в регионы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также состоялись жеребьевки по времени проведения в СМИ совместных агитационных мероприятий и условиям бесплатной агитации, «Гознак» начал печатать бюллетени на фабрике. Повышается и активность в подготовке общественных наблюдателей – прошел вебинар Общественной палаты РФ по подготовке наблюдателей для досрочного электронного голосования (ДЭГ).
«Сегодня [глава ЦИК] Элла Александровна Памфилова говорила о том, что более 2 млн избирателей уже зарегистрированы. С учетом той динамики, которая есть, может быть, мы приблизимся к 5 или 6 млн избирателей, которые будут зарегистрированы в системе ДЭГ и проголосуют дистанционно», – заявил Алексей Чеснаков.
Анализируя рейтинги от Фонда «Общественное мнение», он отметил, что представительность партий в президентской кампании обеспечивается через внимание аудитории к кандидатам. Опрос по значимым событиям недели показал, что на первый план вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.
Попытки внешнего вмешательства, по словам эксперта, продолжались в форме информационного давления. Вместе с тем Чеснаков подчеркнул, что активизация защиты своих избирательных систем от вмешательства стала в последнее время международным трендом.