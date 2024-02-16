Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?12 комментариев
Директоров школ Белгорода решили снабдить дивизионными аптечками
Мэр Белгорода Демидов: Директоров школ решили снабдить дивизионными аптечками
Директоров белгородских школ планируется снабдить дивизионными аптечками, их закупили для всех образовательных учреждений города, заявил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Аптечки закуплены в максимальной комплектации, их собрали так, что помощь при необходимости могут получить десятки людей в самых разных ситуациях, написал Демидов в своем Telegram-канале.
Напомним, ВСУ в четверг нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.