Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
Бананы из Эквадора допустят к ввозу в Россию только по итогам экспертизы
Бананы от пяти эквадорских экспортеров, допустивших больше всего нарушений, будут допущены к ввозу в Россию только по результатам лабораторной экспертизы, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Как сообщили в ведомстве, поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, передает ТАСС.
Там добавили, что технические консультации по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции пройдут 19 февраля в формате видеоконференции.
Ранее в пятницу Россия разрешила поставки бананов из Эквадора.