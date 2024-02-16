Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?3 комментария
Саакашвили оскорбил пакистанцев
Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетнее заключение в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», назвал пакистанцев «азиатскими деспотами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он сказал, что власти Грузии, а именно президент Саломе Зурабишвили и почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, относятся к нему как «пакистанцы», которые приговорили бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к 14 годам лишения свободы за коррупцию.
Саакашвили предложил отнестись к нему как в странах «европейской демократии» и привел пример бывшего президента Франции Николя Саркози, отбывающего заключение под домашним арестом.
«Вот какая разница между европейской демократией и азиатским деспотизмом», – сказал он.
При этом экс-президент солгал, упомянув, что Саломе Зурабишвили и Бидзина Иванишвили имеют гражданство Франции – они оба официально отказывались от него.
Ранее в пятницу в Грузии началась акция по сбору подписей среди граждан с обращением к президенту Грузии помиловать Саакашвили, осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением.