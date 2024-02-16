Саакашвили оскорбил пакистанцев

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Он сказал, что власти Грузии, а именно президент Саломе Зурабишвили и почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, относятся к нему как «пакистанцы», которые приговорили бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к 14 годам лишения свободы за коррупцию.

Саакашвили предложил отнестись к нему как в странах «европейской демократии» и привел пример бывшего президента Франции Николя Саркози, отбывающего заключение под домашним арестом.

«Вот какая разница между европейской демократией и азиатским деспотизмом», – сказал он.

При этом экс-президент солгал, упомянув, что Саломе Зурабишвили и Бидзина Иванишвили имеют гражданство Франции – они оба официально отказывались от него.

Ранее в пятницу в Грузии началась акция по сбору подписей среди граждан с обращением к президенту Грузии помиловать Саакашвили, осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением.