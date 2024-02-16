Партия Саакашвили начала собирать подписи граждан за его помилование

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Представитель Саакашвили София Джапаридзе сказала, что эти подписи 1 марта передадут президенту Саломе Зурабишвили, чтобы та приняла «историческое решение» и помиловала бывшего президента, нелегально пробравшегося на родину из Украины осенью 2021 года и арестованного за коррупцию и превышение полномочий.

«Пора делать выбор между светом и тьмой», – призвала она граждан подписываться за освобождение Саакашвили.

Сам Саакашвили то говорит, что хочет вернуться на Украину и помогать президенту этой страны Владимиру Зеленскому, то сообщает, что примет участие в выборах в парламент Грузии в октябре 2024 года, на что при этом не имеет права как иностранный гражданин.

Экс-президент Грузии в мае 2022 года был помещен в клинику в Тбилиси и регулярно выступает оттуда с антиправительственными заявлениями и принимает там посетителей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на днях напомнил, что «Саакашвили, который, как утверждали, стоял перед угрозой фатальных рисков, сегодня активно вовлечен в политику. Исходя из этого он сам подтверждает, что состояние его здоровья серьезно улучшилось. Саакашвили отбывает заключение в двухкомнатной палате. Может, он подавлен тем, что находится в дискриминационном положении по сравнению с другими заключенными?».