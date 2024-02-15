В Москве за сутки выпала четверть февральской нормы осадков

Политолог: Политика президента в сфере здравоохранения повышает престиж профессии

Политолог Манойло: Путин уделяет особое внимание развитию медицинских технологий в России

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин продолжает контролировать развитие сферы здравоохранения. Именной такой вывод напрашивается по итогам мероприятий, в которых накануне принял участие президент. Он лично ознакомился с передовыми медицинскими разработками, пообщался с учеными и с медработниками. Большое внимание глава государства уделил телемедицине, позволяющей решать многие вопросы дистанционно», – отметил Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете Безопасности РФ.

Он выделил основные моменты из выступления Путина. «Во-первых, по поручению президента в России появится нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Президент обозначил приоритет – усовершенствовать всю российскую систему здравоохранения. Это чрезвычайно важно, потому что речь идет о повышении качества и уровня жизни россиян», – подчеркнул собеседник. По его словам, нацпроект позволит развить передовые практики и технологии, сделать их доступными для граждан нашей страны.

«Во-вторых, президент объявил о новых выплатах для медиков в малых городах и селах. Конечно, это повышает престиж профессии. Такие меры позволят привлечь новые кадры и поспособствуют укреплению системы учреждений первичного звена здравоохранения», – указал Манойло. Кроме того, добавил он, повышение окладной части зарплаты медицинских работников станет гарантией того, что квалифицированные специалисты останутся именно в государственной системе здравоохранения, не уйдут в коммерческий сектор.

По мнению политолога, подобные встречи президента с медицинскими работниками и учеными дают ему полное понимание того, что происходит в стране в сфере здравоохранения. «Это, безусловно, влияет на принятие новых государственных решений. Владимир Путин осознает, что без передовой системы здравоохранения у России нет великого будущего. При этом важны научные решения, которые на практике способствовали бы сохранению здоровья людей», – заключил Манойло.

В среду Путин принял участие в пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время». Мероприятие проходило в Центре международной торговли в Москве.

Президент ознакомился с передовыми разработками. В частности, ему представили инновационные решения в области генетики, нейротехнологий, а также регенеративной медицины. К примеру, «Росатом» продемонстрировал Путину оборудование для выращивания кровеносных сосудов человека: ученые уже вырастили сосуд длиной 2 см, а до конца года в планах получить сосуд длиной до 10 см.

Россия будет внедрять передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, подчеркнул президент в ходе своего выступления. По его словам, объем финансирования инновационных решений будет увеличен, при этом отдельно планируется поддержать и те учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной. «В этой связи предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами», – приводит слова российского лидера Кремль.

По словам Путина, за свои разработки исследовательские научные коллективы должны получать достойное вознаграждение – роялти. «Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии», – отметил он. Кроме того, президент анонсировал повышение зарплат работникам российского здравоохранения. С 1 марта те из них, кто работает в больницах в малых городах, в районных центрах и селах, начнут получать дополнительные выплаты в размере от 13 тыс. до 50 тыс. руб. С 1 апреля, по словам Путина, также изменится и подход к оплате труда медработников по всей стране – регионы должны будут довести до 50% долю оклада в структуре зарплат.

Незадолго до этого Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным осмотрел московский Центр диагностики и телемедицины – первый в России и один из самых крупных в мире телерадиологический центр, предназначенный для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях. Здесь исследования МРТ, рентген, полученные из московских поликлиник, изучают специалисты и искусственный интеллект.

В качестве примера врачи показали Путину МРТ головного мозга одного из пациентов, страдающего рассеянным склерозом, и результаты исследования, сделанные с помощью ИИ. Осматривая материалы, сделанные искусственным интеллектом, Путин обнаружил просчеты в его работе. Врач согласился и отметил, что такое бывает, поэтому за работой искусственного интеллекта приходится внимательно следить. Все обнаруженные недочеты направляются разработчикам программы для ее дальнейшей доработки. В целом работа ИИ в несколько раз сокращает время, затраченное на изучение снимков: вместо 30–40 минут – 5–10 минут.