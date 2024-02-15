  • Новость часаРоссийский силы поразили групповым ударом объекты ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США пугают мир «российским ядерным спутником»
    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину
    Путин счел возможным арест Карлсона в США
    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    Губернатор Старовойт: В Белгороде много жертв после обстрела ВСУ
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    Венгрия помешала ЕС одобрить новый пакет санкций против России
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    22 комментария
    15 февраля 2024, 13:48 • Новости дня

    Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским соревнованиям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные спортсмены и специалисты следят за российскими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    По ее словам, российские соревнования можно сравнивать с международными, иностранцы за нашими следят и завидуют, передает ТАСС. Вяльбе добавила, что сейчас проводится Спартакиада в прекрасном центре в Тюмени, где шикарная трасса и отличные условия, а международные турниры ей не интересны.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что спортсменам и тренерам, которые примут участие в зимней Спартакиаде, выплатят около 620 млн рублей.

    14 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе боев ликвидировали «юбилейную», сотую по счету украинскую лодку с боевиками на реке Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

    Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

    Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.

    Коментарии (49)
    14 февраля 2024, 20:33 • Новости дня
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию, потому что ему там грозит «смертельная опасность».

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку, что после пересечения границы бывшему президенту «грозит смертельная опасность». Об этом сам Порошенко сообщил во время брифинга, пишет издание «Страна».

    Экс-президент сообщил, что из-за этой «опасности» его и не пустили на конференцию. Кроме того, Порошенко считает, что из-за таких запретов над Украиной «будет смеяться весь мир».

    Ранее Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу.


    Коментарии (23)
    14 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Алма-Ате начато расследование утечки «списка девственниц» Казахского университета
    В Алма-Ате начато расследование утечки «списка девственниц» Казахского университета
    @ kaznu.kz

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Алма-Ате возбудили уголовное дело по факту публикации личных медицинских данных студенток Казахского национального университета (КазНУ) имени Аль-Фараби, сообщает городская прокуратура.

    В пресс-службе указали, что управление полиции Бостандыкского района зарегистрировало досудебное расследование по статье УК за нарушение неприкосновенности частной жизни и раскрытие персональных данных по факту распространения сведений, составляющих врачебную тайну студентов вуза в Алма-Аты, сообщает новостной портал Казахстана Nur. Отмечается, что в настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия.

    По данным издания, несколько дней назад в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы распространился список с личными данными студенток, в том числе информацией о том, кто из них якобы является девственницей, а кто – нет. В самом вузе пояснили, что 6 февраля медсестра медицинской компании, оказывающей Университету медицинские услуги, через WhatsApp отправила документы со списком студентов, не прошедших флюорографическое исследование, специалисту деканата этого факультета, чтобы тот обеспечил их явку на обследование. Но в переданных документах, кроме фамилии и имени студентов, также содержались сведения, относящиеся к врачебной тайне.

    Как уточнили в университете, в результате персональные данные и сведения, составляющие врачебную тайну, были распространены в мессенджерах. В КАзНУ добавили, что по данному факту в университете назначена служебная проверка.

    Коментарии (14)
    14 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Послу Узбекистана заявили протест из-за слов ректора университета про русскоязычных

    Послу Узбекистана в России Асадову заявили протест в связи с заявлениями узбекского ректора Кудратходжаева о русскоязычных

    Послу Узбекистана заявили протест из-за слов ректора университета про русскоязычных
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову выражен протест российского МИД из-за высказываний ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о русскоязычных в республике, сообщило дипломатическое ведомство.

    Ректор университета журналистики Шерзод Кудратходжаев ранее заявлял, что жителям Узбекистана, не знающим узбекского, нужно выбрать, кто они – оккупанты или идиоты. Об этом сообщает РИА «Новости».  МИД России вызвал посла Узбекистана Асадова, ему выразили протест в связи заявлением Кудратходжаева. По мнению ведомства, его высказывание было сделано «в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме».

    Асадову также заявили, что содержание и тональность таких заявлений находится «в полном противоречии» с отношениями партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. МИД выразил уверенность, что с заявлениями ректора не согласна большая часть населения Узбекистана.

    Российская сторона не уравнивает высказывания Кудратходжаева с «настроем многонационального народа республики» и выражает уверенность, что в ней и в России хранят память об общей многовековой истории, ее истории, включая совместную борьбу с фашизмом и победой над нацистской Германией.

    Также Москва рассчитывает, что МИД Узбекистана в своем комментарии сделает «принципиальную оценку» слов Кудратходжаева.

    Коментарии (56)
    15 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    ДНР: Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком «перерезана», ее часть находится под плотным огневым контролем, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    «По сути, в окружении», – сообщил он ТАСС о положении группировки ВСУ.

    Украинские боевики, по его словам, пытаются покинуть некоторые позиции, несут потери личного состава.

    В Минобороны ранее сообщили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР.

    Коментарии (20)
    14 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.

    Коментарии (45)
    14 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России Zala и «Орлан», сообщает издание «Страна».

    Как пишет издание, Зеленский во время совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что у Киева есть решение, которое позволит «ослепить» ВС России, передает «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время.

    Коментарии (18)
    14 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») заявил, что в текущем году Украине будет передано в существенно больше артиллерийских снарядов, чем годом ранее. По его словам, исход конфликта на Украине «будет решен в том числе на сборочных линиях».

    По его словам, ожидается, Германия в этом году поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, динамика растет, что хорошо для Украины и ФРГ. Писториус сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро, передает ТАСС.

    По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

    Ранее представитель Минобороны Германии заявил, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

    Коментарии (26)
    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

    Коментарии (15)
    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (58)
    14 февраля 2024, 16:23 • Новости дня
    Россияне начали распродавать жилье в Финляндии

    Tекст: Дарья Григоренко

    На популярном российском сайте размещено более 100 объявлений о продаже недвижимости в Финляндии. Самым дешевым вариантом является однокомнатная квартира 31 квадратный метр в Иматре за 700 тыс. рублей, сообщили СМИ.

    Как пишет «Фонтанка», двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра обойдется в 775 тыс. рублей. За дом площадью 84 «квадрата» просят 1,5 млн рублей. Дом расположен в 15 минутах езды от границы на участке 12 соток, в 300 метрах от дома располагается пляж. Кроме того, есть еще 10 вариантов – в пределах 2 млн рублей, квартиры, находящиеся далеко от границы, на севере и в центральной Финляндии.

    В объявлении указано, что покупку можно оплатить в рублях, а также дистанционно. По данным газеты, в продаже есть и летний дом стоимостью 1,25 млн рублей, площадью 49 квадратных метров на 12 сотках, с водой из колодца и удобствами на улице, но зато в трех минутах пешком от озера и лодка в подарок.

    Владельцы квартиры в Иматре, которые продают ее за 1,57 млн рублей, отметили в объявлении, что возможна оплата в рублях, а также возможен обмен на квартиру в Петербурге. Отмечается, что в «финских» объявлениях много предложений об обмене на хоть что-то по эту сторону границы. Вплоть до машины, но обязательно зарегистрированной в России.

    За 30 млн рублей можно найти однокомнатную квартиру в Хельсинки. В продаже есть даже целые архипелаги. К примеру, россиянин оценил пять островов на озере Саймаа в 1 млн евро.

    Напомним, 8 февраля власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 апреля. Ранее руководитель пресс-службы Пограничной службы Финляндии Киммо Ахвонен заявлял, что сотни, а возможно, и тысячи граждан третьих стран якобы пытаются попасть из России в Финляндию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией.

    Коментарии (18)
    14 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC

    МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    @ maccosmetics.co.uk

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины раскритиковал канадский бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

    Как отметила пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), здесь дело совсем «не в красоте или в любви». В МИД Украины назвали этот цвет настоящим «цветом войны». Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

    Коментарии (10)
    14 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Писатель Перумов заявил о желании вернуться в Россию
    Писатель Перумов заявил о желании вернуться в Россию
    @ Александр Куров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проживающий в США более 25 лет писатель-фантаст Ник Перумов заявил в интервью, что хотел бы вернуться в Россию, но его профессия биолога не востребована в стране.

    Перумов рассказал в интервью RTVI, что проживает со своей семьей в Северной Каролине и трудится в университете. Он пояснил, что вся семья хотела бы вернуться на Родину, и отметил, что не считает себя эмигрантом или беженцем.

    Семья писателя покидала страну не для того, чтобы «поносить» Россию и «поливать ее грязью», а уезжали, поскольку нужно было где-то работать. «А в рынок мы не вписались», – заметил Перумов.

    Он добавил, что литературное творчество для него – больше увлечение, а работа в лаборатории, «к сожалению, на родине практически не востребована». Писатель отметил, что это «тяжелая тема» для него, и пояснил, что старается приезжать как можно чаще, хотя это стало трудней делать.

    Перумов отметил, что отношение в США к нему не изменилось после начала СВО. Окружающие в Соединенных Штатах сами заняты «своим собственным выживанием», им сейчас «не до всех этих высоких материй». Конфликт на Украине не волнует простых американцев, которым приходится много трудиться, чтобы «свести с концами».

    Коментарии (19)
    14 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Советник Байдена заявил об угрозе национальной безопасности США

    Советник Байдена Салливан заявил об угрозе национальной безопасности США

    Советник Байдена заявил об угрозе национальной безопасности США
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».

    В ходе брифинга Белого дома Салливан заявил, что в ходе встречи с лидерами Конгресса, которая состоится в четверг, будет принято решение о дальнейших действиях, передает РИА «Новости».

    При этом какой-либо конкретики советник Байдена не привел.

    Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности и призвал Байдена рассекретить всю информацию по этому вопросу.

    Коментарии (20)
    15 февраля 2024, 01:28 • Новости дня
    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников

    ABC связала заявления об угрозе нацбезопасности США с возможным применением Россией ядерного оружия против спутников

    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников, заявили американские СМИ.

    Журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Пентагона заявила, что «угроза связана с космосом». Позднее ABC со ссылкой на источники заявила, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос», передает ТАСС.

    При этом New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления об угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

    Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности. Как утверждают СМИ, «угроза» может быть связана с Россией.

    В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.

    Коментарии (38)
    Главное
    Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
    Польша подняла самолеты из-за активности дальней авиации России
    Трамп счел слова Путина «комплиментом»
    В США рассказали о подарках Зеленского Байдену и его администрации
    Россия отказалась выдать Кишиневу молдавского оппозиционера Шора
    В Латвии началась конфискация автомобилей с российскими номерами
    Стало известно о конфликте бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР

    Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем

    Главная задача России в мировой торговле – развитие партнерства с Китаем, заявил глава МИД Сергей Лавров. За 20 лет торговля двух стран выросла аж в 20 раз и в последние годы ставит рекорд за рекордом. Где искать новые точки роста торговых потоков? Что Россия может еще предложить Китаю, а что хотела бы получить от китайцев взамен? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

    Перейти в раздел

    США пугают мир «российским ядерным спутником»

    «Серьезная угроза национальной безопасности» внезапно усмотрена американской разведкой в неких «ядерных спутниках», которые Россия якобы готовится вывести на орбиту. Почему разведслужбы США именно сейчас стали заявлять об этой угрозе, о каких именно аппаратах может идти речь – и как сами США испытывали ядерное оружие на орбите? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............