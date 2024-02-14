Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.2 комментария
Украинский борец отказался от фото с россиянином на церемонии награждения
Sportarena: Украинский борец отказался от фото с россиянином на церемонии награждения
Украинец Александр Грушин отказался сделать совместную фотографию с призерами чемпионата Европы по борьбе из-за присутствия на пьедестале почета россиянина Анвара Аллахьярова, сообщил портал Sportarena.
Во вторник завершились соревнования на чемпионате Европы для борцов греко-римского стиля в весовой категории до 63 кг, в которых Грушин стал вторым, а Аллахьяров третьим, передает ТАСС.
Во время церемонии награждения украинский спортсмен остался на второй ступени пьедестала в то время, когда другие призеры поднялись на первую ступень для совместной фотографии.
Ранее российская шахматистка Валентина Гунина победила на чемпионате мира по блицу в Самарканде, ей отказалась жать руку украинская спортсмена Анна Музычук.