Sportarena: Украинский борец отказался от фото с россиянином на церемонии награждения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во вторник завершились соревнования на чемпионате Европы для борцов греко-римского стиля в весовой категории до 63 кг, в которых Грушин стал вторым, а Аллахьяров третьим, передает ТАСС.

Во время церемонии награждения украинский спортсмен остался на второй ступени пьедестала в то время, когда другие призеры поднялись на первую ступень для совместной фотографии.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина победила на чемпионате мира по блицу в Самарканде, ей отказалась жать руку украинская спортсмена Анна Музычук.