ВС России взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком

После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.6 комментариев
После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.6 комментариев
Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?20 комментариев
В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.14 комментариев
Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое
Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.
Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».
При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».
Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).
Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».
Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.
«Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.
По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.
Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке. В Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников, и сообщил, что не собирается уезжать из России.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.
В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.
Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».
Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне
В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.
Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.
Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».
«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.
Артист в рамках своей поездки в ДНР привез гуманитарную помощь жителям региона, подарки для раненых, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он обещал оплатить протезы для трех бойцов и выступил с концертом перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Исполнитель также сообщил, что не собирается уезжать из России.
Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.
В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.
Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».
По данным источника, Киркоров посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, передает ТАСС.
В данный момент власти республики эту информацию не подтвердили.
Позже в Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников.
Кроме того, Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья, передает телеканал 360.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.
Умеров и Сырский рассказали главнокомандующему силами НАТО в Европе Каволи о военных планах Украины
Умеров сообщил, что стороны «обсудили военные планы на 2024 год», Сырский «озвучил приоритеты», в числе которых указаны «оптимизация структуры» украинских войск, улучшение их подготовки, а также доукомплектование бригад и создание новых. Кроме того, указывается на необходимость «обеспечения регулярных потребностей в оружии и технике» и получения средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».
15 февраля Сырский в формате видеоконференции выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя.
Артиллеристы «Запада» ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении
Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов, передает РИА «Новости».
Координаты цели передала воздушная разведка, зафиксировавшая систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузовиков.
В Минобороны добавили, что несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили живую силу и технику противника.
Ранее артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразили на Купянском направлении из самоходных артиллерийских установок «Акация» группу пикапов ВСУ.
Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке
«Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
«В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.
«Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.
«По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.
Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.
Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.
«Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.
Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.
«Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.
При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».
Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.
Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».
Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине
Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.
Источник Симоньян сообщил, что Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидово, где, по ее словам, тренировали «ораву ВСУ для Авдеевки».
Между тем, по данным военкора Юрия Подоляки, российские войска нанесли два удара ракетами «Искандер». Первый пришелся на площадку, где скопились украинские военные, второй удар был, когда началась эвакуация, передает канал «360». СБУ закрыла город на въезд и выезд и начала поиск наводчиков.
Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.
Подразделения Южной группировки на этом направлении заняли более выгодные позиции и поразили живую силу и технику 53-й механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны у Новгородского и Новокалиново (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также отражены пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Клещеевки, Ленинского, Шумов, Красногоровки и Георгиевки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 325 человек, танк, четыре бронемашины.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинских военных у Приютного (Запорожская область), Владимировки, Водяного, Урожайного, Пречистовки и Старомайорского (ДНР).
Там ВСУ потеряли до 250 человек, две БМП, две бронемашины, американскую артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы.
На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 30, 44, 60 механизированных бригад у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 180 человек, две БМП, два бронетранспортера.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60 и 63 механизированных бригад у Торского и Ямполовки в ДНР.
ВСУ потеряли до 310 человек, два танка, восемь бронемашин, 27 автомобилей и машину РСЗО «Град».
На Херсонском направлении поражена живая сила и техника 65 механизированной, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ, 23 бригады нацгвардии Украины у Вербового, Работино (Запорожская область) и Никополя (Днепропетровская область). Украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126 бригады теробороны, поражены живая сила и военная технике ВСУ в 114 районах.
Средства противовоздушной обороны в последние сутки сбили 63 дрона и три снаряда РСЗО HIMARS.
С начала СВО уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 292 дрона, 464 ЗРК, 14 994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 машин РСЗО, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов.
Российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем
Минобороны сообщило, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа. БПЛА были перехвачены и уничтожены: два – над Белгородской областью, один – над Воронежской, шесть – над Черным морем, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на среду мэрия Белгорода и губернатор Курской области опубликовали предупреждения о ракетной опасности. В Белгородской области женщина в Валуйском округе получила ранение после атаки ВСУ.
Госдеп обещал не вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине без участия Киева
В американском ведомстве сказали, что не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не планируют вести, передает РБК.
Госдеп подчеркнул верность США принципу «ничего об Украине без Украины». В ведомстве заявил, что «не поддержали бы принуждение Украины отдать территорию». Как заявило ведомство, Россия «может думать, что путь к прекращению» конфликта «лежит через Вашингтон», но «это, конечно, неправда».
Кроме того, в Госдепе считают, что Москва хочет «полностью подчинить Украину и ее народ» и не стремится к завершению конфликта в ближайшее время. По мнению Госдепа, Россия публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», но в США не увидели, чтобы Москва действительно была готова «вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от максималистских требований».
Напомним, Reuters утверждает, что Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли. В Кремле подчеркивали, что Россия готова к переговорам только для достижения целей спецоперации.
По его словам, ВСУ запрещают выезжать людям, которые там остались. В частности, им с сыном украинские военные сказали, что хорошо, что мужчины не уехали, потому что за ними можно прятаться, передает ТАСС.
По словам мужчины, на момент начала СВО в Авдеевке находилось несколько тысяч человек, сейчас осталось около тысячи человек.
Ранее во вторник сообщалось, что российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта беженцев из Авдеевки.
Байден заявил о попытке Трампа подбить Путина на вторжение в страны НАТО
Байден обратился к гражданам США и Палате представителей Конгресса. Он призвал возобновить финансовую помощь Украине, отметив, что «ставки выросли». Как заявил Байден, Трамп «подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал» – «направил приглашение Путину вторгнуться» в страны НАТО.
Байден подчеркнул, что Трамп «именно это и имеет в виду». По словам Байдена, ни один американский президент прежде «не преклонялся» перед российским лидером, передает ТАСС.
Он назвал НАТО «священным обязательством», которое Трамп воспринимает как «обузу». Байден заверил, что в случае «нападения» России на союзника Вашингтона по НАТО, США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО», пока он занимает пост президента.
«Мы добились единства НАТО, мы ее расширили. Мы не можем сейчас уйти», – сказал он, добавив, что Россия «делает на это ставку» и что ее «аппетит к власти и контролю» необходимо «ограничить», так как Москва «одной Украиной не ограничится».
Обращаясь к членам Конгресса, Байден призвал их сделать выбор: «Будете ли вы отстаивать свободу или встанете на одну сторону с тиранией, будете ли вы стоять с Украиной или с Путиным, стоим ли мы с Америкой или Трампом».
Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. В Кремле отказались комментировать заявления Трампа.