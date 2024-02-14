Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?18 комментариев
Российская ПВО сбила за ночь девять украинских беспилотников
Российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем
За ночь силами ПВО сбито девять беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа. БПЛА были перехвачены и уничтожены: два – над Белгородской областью, один – над Воронежской, шесть – над Черным морем – передает ТАСС.
Напомним, в ночь на среду мэрия Белгорода и губернатор Курской области опубликовали предупреждения о ракетной опасности. В Белгородской области женщина в Валуйском округе получила ранение после атаки ВСУ.