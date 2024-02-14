Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской областях
Власти Белгорода и Курской области предупредили о ракетной опасности
Мэрия Белгорода и губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовали предупреждения о ракетной опасности.
Мэрия Белгорода сообщила в Telegram: «Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность». Позднее предупреждение распространилось на Валуйки. Старовойт также сообщил в Telegram, что «запущена система оповещения населения».
Местным жителям рекомендуется «укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой». Тем, кто находится на улице, следует укрыться в «ближайшем здании, подземном переходе или паркинге».
Напомним, дежурными средствами ПВО во вторник над Белгородской и Брянской областями были уничтожены беспилотники.