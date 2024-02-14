Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?18 комментариев
Жительница Белгородской области госпитализирована после атаки ВСУ
Гладков сообщил о пострадавшей во время атаки ВСУ женщине в Белгородской области
В Белгородской области, где была объявлена ракетная опасность, сработала система ПВО, одна женщина пострадала, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «женщина в Валуйском округе получила ранение». Сейчас она находится в областной больнице и получает «всю необходимую медицинскую помощь».
Напомним, в ночь на среду мэрия Белгорода и губернатор Курской области опубликовали предупреждения о ракетной опасности. В Белгородской области ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе, а также в городе Валуйки.