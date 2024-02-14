В телефоне сына Байдена нашли фотографии наркотиков

Минюст США обнаружил в телефоне Хантера Байдена фотографии наркотических веществ

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается в отчете ведомства, снимки, на которых также есть принадлежности для употребления наркотиков, относятся к концу 2018 года. Кроме того, у минюста есть скриншоты переписок Хантера Байдена с его рассказами об употреблении наркотиков и вопросами относительно приобретения запрещенных веществ.

При этом ранее Хантер Байден в суде отказался признавать вину в том, что в октябре 2018 года солгал по поводу употребления наркотиков, когда покупал пистолет, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что с 2016 года сын Байдена пристрастился к алкоголю и тяжелым наркотикам, а всю весну и лето 2018 года, согласно цитатам из его мемуаров, провел в «непрекращающемся загуле». По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков.