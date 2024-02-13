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В Кремле рассказали, как Европа расправляется с неугодными СМИ
Представитель Кремля Песков рассказал, как в Европе расправляются с неугодными СМИ
Власти в Европе признают «инструментами пропаганды» любые СМИ, действующие вне общей линии и пытающиеся объективно передать картину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в Европе любые СМИ и источники, которые не действуют в рамках мейнстрима информационного и пытаются освещать события с разных сторон, сразу признаются инструментами пропаганды, передает ТАСС.
Песков добавил, что это стало общей тенденцией, такой подход идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность европейских властей карать неугодные им СМИ.
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