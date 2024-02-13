Представитель Кремля Песков рассказал, как в Европе расправляются с неугодными СМИ

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя Кремля, в Европе любые СМИ и источники, которые не действуют в рамках мейнстрима информационного и пытаются освещать события с разных сторон, сразу признаются инструментами пропаганды, передает ТАСС.

Песков добавил, что это стало общей тенденцией, такой подход идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность европейских властей карать неугодные им СМИ.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад от бессилия ополчился на интервью Путина.