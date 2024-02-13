Осужден укравший у подсудимой 12,9 млн рублей адвокат из Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Советник» Алексей Герасимов признан виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере», его приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщили в суде ТАСС.

Там добавили, что юристу также назначен штраф в 300 тыс. рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

В прокуратуре Москвы пояснили, что Герасимов убедил подсудимую в возможности поспособствовать женщине в наказании, не связанном с лишением свободы. Он потребовал за это 200 тыс. долларов. Обвиняемый не занимался непосредственно защитой этой женщины, у нее был другой адвокат.

Герасимов просил коллегу передать эту информацию подсудимой и ее супругу, он получил согласие и свыше 12,9 млн рублей. Деньги он потратил по собственному усмотрению.