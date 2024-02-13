В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Осужден укравший у подсудимой 12,9 млн рублей адвокат из Москвы
Вынесен приговор столичному адвокату Алексею Герасимову по делу о хищении 12,9 млн рублей у подсудимой, которой тот обещал содействовать в освобождении, сообщили в Черемушкинском суде Москвы.
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Советник» Алексей Герасимов признан виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере», его приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщили в суде ТАСС.
Там добавили, что юристу также назначен штраф в 300 тыс. рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
В прокуратуре Москвы пояснили, что Герасимов убедил подсудимую в возможности поспособствовать женщине в наказании, не связанном с лишением свободы. Он потребовал за это 200 тыс. долларов. Обвиняемый не занимался непосредственно защитой этой женщины, у нее был другой адвокат.
Герасимов просил коллегу передать эту информацию подсудимой и ее супругу, он получил согласие и свыше 12,9 млн рублей. Деньги он потратил по собственному усмотрению.