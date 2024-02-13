ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 325 военных и танк

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки на этом направлении заняли более выгодные позиции и поразили живую силу и технику 53-й механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны у Новгородского и Новокалиново (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также отражены пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Клещеевки, Ленинского, Шумов, Красногоровки и Георгиевки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 325 человек, танк, четыре бронемашины.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинских военных у Приютного (Запорожская область), Владимировки, Водяного, Урожайного, Пречистовки и Старомайорского (ДНР).

Там ВСУ потеряли до 250 человек, две БМП, две бронемашины, американскую артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы.

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 30, 44, 60 механизированных бригад у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 180 человек, две БМП, два бронетранспортера.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60 и 63 механизированных бригад у Торского и Ямполовки в ДНР.

ВСУ потеряли до 310 человек, два танка, восемь бронемашин, 27 автомобилей и машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении поражена живая сила и техника 65 механизированной, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ, 23 бригады нацгвардии Украины у Вербового, Работино (Запорожская область) и Никополя (Днепропетровская область). Украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126 бригады теробороны, поражены живая сила и военная технике ВСУ в 114 районах.

Средства противовоздушной обороны в последние сутки сбили 63 дрона и три снаряда РСЗО HIMARS.

С начала СВО уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 292 дрона, 464 ЗРК, 14 994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 машин РСЗО, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов.