Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов России для Украины
Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины.
В заявлении совета говорится, что сегодня утверждено решение и постановление, которое разъясняет обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС, передает ТАСС.
Как уточнили в совете, центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно, а также депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.
В документе подчеркивается, что «это решение дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».
Накануне в МИД РФ заявили, что Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго, поскольку там почувствовали вкус российских денег.
Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.