Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.0 комментариев
В МИД прокомментировали возможность возвращения замороженных активов
В МИД заявили, что возвращение заблокированных на Западе активов России затянется надолго
Россия понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго, поскольку там почувствовали вкус российских денег, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
Как указал Студенников, Россия понимает, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго, поскольку западные страны уже почувствовали вкус денег из РФ. По его словам, российские средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета Бельгии, например, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм, передает РИА «Новости».
Дипломат добавил, что цифры здесь весьма впечатляющие. Он рассказал, что по итогам 2023 года Euroclear получил от реинвестирования замороженных российских активов прибыль в размере 4,4 млрд евро, а за 2022 год – 821 млн евро.
Студенников подчеркнул, что с учетом корпоративного налога в бюджет Бельгии поступит 1,085 млрд евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Сегодня, по его словам, Россия внимательно отслеживает все эти процессы и наблюдает «за потугами представителей коллективного Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств». Он отметил, что такие попытки представляют собой банальное воровство с пагубными последствиями для мировых финансов и инвестиционной сферы.
Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.
В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.