В МИД прокомментировали возможность возвращения замороженных активов

В МИД заявили, что возвращение заблокированных на Западе активов России затянется надолго

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Студенников, Россия понимает, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго, поскольку западные страны уже почувствовали вкус денег из РФ. По его словам, российские средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета Бельгии, например, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что цифры здесь весьма впечатляющие. Он рассказал, что по итогам 2023 года Euroclear получил от реинвестирования замороженных российских активов прибыль в размере 4,4 млрд евро, а за 2022 год – 821 млн евро.

Студенников подчеркнул, что с учетом корпоративного налога в бюджет Бельгии поступит 1,085 млрд евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Сегодня, по его словам, Россия внимательно отслеживает все эти процессы и наблюдает «за потугами представителей коллективного Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств». Он отметил, что такие попытки представляют собой банальное воровство с пагубными последствиями для мировых финансов и инвестиционной сферы.

Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.