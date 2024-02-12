В России вышел комедийный сериал «Многодетство» о переезде семьи с пятью детьми в деревню

Сюжет картины повествует о многодетной чете Герасимовых, в которой муж и жена воспитывают пятерых детей в небольшой квартире. Отец Павел – архитектор. Для решения проблемы тесноты он создает концепцию жилого комплекса для многодетных, который получает название «Ковчег». Местный девелопер заинтересовался идеей. Однако для ее воплощения в жизнь появляется одно условие – нужно кое в чем обмануть людей. На такие условия Герасимовы идти не хотят, поэтому продают квартиру и уезжают жить в деревню. Они осваиваются в старом доме, где когда-то жили предки Павла. Именно здесь семья и решает построить свой «Ковчег», сообщает «ФедералПресс».



Съемки проходили в деревне в Тверской области. Главные роли в «Многодетстве» исполнили Павел Савинков, Полина Лазарева, Владимир Гостюхин, Нелли Уварова, Иван Бычков, Капитолина Соболь, Никита Родионов, а также другие артисты.

Сериал «Многодетство» создавался при поддержке Института развития интернета. Его генеральный директор Алексей Гореславский заметил, что выход ленты в Год семьи особенно важен и значим для российской современной культуры. Он подчеркнул, что каждая серия отлично подходит для просмотра всей семьей.