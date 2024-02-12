Президент Аргентины извинился перед папой римским

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет интернет-портал Infobae, Милей извинился перед папой римским Франциском за все сделанные им в прошлом заявления. В свою очередь понтифик ответил, что это были «ошибки молодости, которые совершают все», передает ТАСС.

Глава аргентинского департамента по делам религий Франсиско Санчес охарактеризовал встречу Милея и Франциска, которая продлилась больше часа, как «очень теплую и полную симпатии».

Милей прибыл в Рим на церемонию канонизации (возведения в лик святых) аргентинской блаженной Марии Антонии де Пас-и-Фигероа, которая прошла 11 февраля в соборе Святого Петра во главе с папой римским. Некоторые СМИ опубликовал фотографии, на которых Франциск по-отечески обнимает Милея перед церемонией.

Ранее Хавьер Милей, называвший папу римского Франциска «представителем всего самого вредного на Земле», подарил понтифику традиционные аргентинские сладости на аудиенции в Риме.