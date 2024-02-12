Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
Президент Аргентины извинился перед папой римским
Президент Аргентины Хавьер Милей во время аудиенции с папой римским Франциском принес ему извинения за свои резкие высказывания, сообщили СМИ.
Как пишет интернет-портал Infobae, Милей извинился перед папой римским Франциском за все сделанные им в прошлом заявления. В свою очередь понтифик ответил, что это были «ошибки молодости, которые совершают все», передает ТАСС.
Глава аргентинского департамента по делам религий Франсиско Санчес охарактеризовал встречу Милея и Франциска, которая продлилась больше часа, как «очень теплую и полную симпатии».
Милей прибыл в Рим на церемонию канонизации (возведения в лик святых) аргентинской блаженной Марии Антонии де Пас-и-Фигероа, которая прошла 11 февраля в соборе Святого Петра во главе с папой римским. Некоторые СМИ опубликовал фотографии, на которых Франциск по-отечески обнимает Милея перед церемонией.
Ранее Хавьер Милей, называвший папу римского Франциска «представителем всего самого вредного на Земле», подарил понтифику традиционные аргентинские сладости на аудиенции в Риме.