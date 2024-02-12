Критиковавший папу Римского Милей привез в Ватикан аргентинские сладости

Tекст: Вера Басилая

Милей преподнес понтифику десерт «дульсе де лече», а также вручил копию исторических документов и открытку в память о первой аргентинской святой Маме Антуле, канонизированной Ватиканом в воскресенье, передает РИА «Новости».

Издание обратило внимание, что встреча папы и аргентинского лидера в Апостольском дворце продлилась час, в то время как аудиенция президента Танзании, которая состоялась ранее в понедельник, прошла за 25 минут.

Как сообщила служба печати Святого престола, после аудиенции у папы Франциска Милей провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером, они остались довольны хорошими отношениями между Святым престолом и Аргентиной и желанием укреплять их в дальнейшем.

Кроме того, стороны обсудили программу нового правительства по борьбе с экономическим кризисом, были затронуты некоторые международные вопросы.

Ранее аргентинская газета La Nacion сообщила, что при первой их короткой встрече папа Франциск подшутил над Милеем, спросив, не постригся ли тот. Президент Аргентины за свою растрепанную шевелюру получил прозвище Peluca (парик).

До избрания президентом Милей раскритиковал папу Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, но, уже будучи президентом, он изменил риторику в отношении понтифика.