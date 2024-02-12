Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.6 комментариев
Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону
Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является феноменальным, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.
Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.
Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.