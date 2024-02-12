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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

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    12 февраля 2024, 15:43 • Новости дня

    Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону

    Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является феноменальным, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

    Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.

    Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    11 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

    Tекст: Ольга Иванова

    Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

    «Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    12 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина

    Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Эмоциональная реакция западных лидеров на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Запад и ранее имел возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, однако в этот раз она была представлена в полной мере, чем они и воспользовались.

    «А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

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    12 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий
    Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.

    Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.

    Кроме того, президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

    Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.

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    11 февраля 2024, 23:56 • Новости дня
    Маск: SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Илон Маск заявил, что SpaceX не продает терминалы Starlink России

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России.

    «По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», – приводит РИА «Новости» заявление Маска.

    Он также называл «категорической неправдой» сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

    Ранее зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска внести вклад в установление мира на Украине, отключив Starlink.

    Маск согласился с высказыванием о том, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев.

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    12 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Ледяной дождь предсказали в центральной части России в понедельник

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Вильфанд предсказал ледяной дождь в центральной части России

    Tекст: Денис Тельманов

    Ледяной дождь и опасные погодные явления прогнозируются в ряде регионов европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В понедельник в Псковской, Московской, Рязанской и Саратовской областях местами прогнозируется ледяной дождь», – передает слова Вильфанда ТАСС.

    Синоптик отметил, что условия для ледяного дождя обусловлены разницей температур на определенных высотах от земли – на высоте 2-3 км она отрицательная, чуть ниже – положительная, и затем снова отрицательная.

    После попадания в нижний слой осадки начинают обрастать коркой льда, пояснил Вильфанд.

    По его словам, сложные погодные условия в виде дождя и мокрого снега с последующим гололедом прогнозируются в Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Московской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областях и в Калмыкии.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей.

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    12 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    На Сахалине три человека погибли в лобовом столкновении иномарок

    На Сахалине три человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате лобового столкновения двух легковых машины на Сахалине три человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.

    Авария случилась в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха.

    «По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы сахалинского управления ГИБДД. Она выехала на встречную полосу, врезавшись в Toyota Chaser.

    В результате до приезда скорой в первой иномарке скончались два человека и еще один человек – во второй.

    Водитель и семилетняя девочка-пассажир Toyota Chaser были доставлены в больницу.

    ГИБДД занимается выяснением обстоятельств ДТП.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей.

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    12 февраля 2024, 05:28 • Новости дня
    В Приморье 31 человек попал в больницу после отравления в кафе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье 31 посетитель кафе «М-Бургер» в Дальнереченске попал в больницу после отравления сальмонеллой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

    «В кафе выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации, подтверждающей соответствие продукции, в том числе на сырье, находящееся на предприятии. На полуфабрикатах собственного приготовления отсутствовала маркировка даты изготовления, сроков реализации и хранения», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что в кафе было выявлено несоблюдение поточности и последовательности технологических процессов, обеспечивающих безопасность, а у сотрудников не было сведений о прохождении медосмотров.

    По факту отравления возбуждено дело, работа самого заведения приостановлена.

    Ранее сообщалось, что 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка.

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    12 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Российские военные сорвали пять ротаций ВСУ на южнодонецком направлении

    Вооруженные силы России за сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Восточной группировки за минувшие сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на передовых позициях южнодонецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

    «Пресечены пять попыток (ВСУ) провести ротацию на передовых позициях у Ровнополя, Луговского и Червоного... Потери противника составили до 150 военнослужащих», – цитирует Гордеева ТАСС.

    По его словам, ударами бомбардировочной авиацией, огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ около Урожайного, Угледара и Ровнополя.

    В результате уничтожены два пункта временной дислокации ВСУ, склад боеприпасов и два пункта управления беспилотниками.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу пикапов ВСУ на купянском направлении.

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    12 февраля 2024, 07:54 • Новости дня
    В Эфиопии решили собирать автомобили Lada

    В Эфиопии начали изучать возможность сборки автомобили Lada

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект сборки и производства автомобилей Lada в Эфиопии находится в проработке, заявил посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

    «С госхолдингом Ethio Engineering Group «ЛАДА Экспорт» договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации сборки. В итоге будет принято решение о реализации проекта», – цитирует Терехина РИА «Новости».

    По его словам, машины Lada успелди хорошо зарекомендовать себя в Эфиопии, доказав надежность и неприхотливость, поэтому местный рынок является перспективным для сборки российских автомобилей.

    В июле 2023 года президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и сборки их внутри страны. Эфиопский посол в Москве Чам Угала Урят говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество, в том числе содействовать инвестициям в республику.

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    12 февраля 2024, 07:13 • Новости дня
    Шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Шебекинские предприятия получили из регионального и федерального бюджетов 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупные предприятия Шебекинского округа, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В конце 2023 года из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. На сегодняшний день 15 из них уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей», – приводит ТАСС слова губернатора.

    Отмечается, что 12 февраля начинается четвертый этап выделения денег тем предприятиям, которые находятся в реестре пострадавших – будут распределены следующие 300 млн рублей.

    Всего из резервного фонда правительство России направит в 2024 году Белгородской области дополнительно до 4,2 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимателям АПК, а также на строительство жилья для порядка 235 семей, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

    Ранее сообщалось, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ около Шебекино мужчина и женщина получили ранения.

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    12 февраля 2024, 00:36 • Новости дня
    Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «На донецком направлении противник совершил девять обстрелов. На горловском – 13 обстрелов. На ясиноватском направлении – один обстрел», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили более 90 различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

    Ранее сообщалось, что gотери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 2 190 человек

    Подразделения Южной группировки войск отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа в ДНР.

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    12 февраля 2024, 06:15 • Новости дня
    Для пациентов с редкими болезнями попросили создать в России отдельный фонд

    Tекст: Денис Тельманов

    Всероссийский союз пациентов обратился в правительство России с просьбой создать фонд помощи людям старше 19 лет с тяжелыми заболеваниями, аналогичный «Кругу добра».

    «Внедрение механизма лекарственного обеспечения для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями позволит снизить инвалидизацию и смертность таких пациентов, обеспечить системный подход, гарантирующий последовательное развитие инициативы президента России о создании фонда «Круг добра», – приводит обращение газета «Известия».

    Помимо этого предлагается включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) новые диагностические методики, медико-генетическое консультирование и пренатальную молекулярно-генетическую диагностику.

    В документе также говорится о необходимости создать единую систему полноценной медицинской помощи для орфанных пациентов, включающую в себя систему мониторинга обеспечения пациентов лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, доступом к необходимым медицинским услугам и реабилитации по месту проживания.

    Ранее сообщалось, что правительство России утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, оплата которого возможна за счет средств индивидуального инвестиционного счета-3 (ИИС) без его закрытия. В список вошло 18 видов лечения, среди которых хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.

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    12 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции

    Tекст: Ольга Никитина

    Инфляция в России в годовом выражении по состоянию на конец января составила 7,2%, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном экономическим вопросам.

    Он обратил внимание на тенденцию к сокращению этого показателя и поручил экономическому блоку уделить этому особое внимание.

    «Особое влияние нужно уделить инфляции, ее сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении, но, конечно, мы знаем: по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4% – то есть наметилось снижение инфляции», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также отметил «действия правительства и Банка России» в борьбе с повышением цен.

    Кроме того, Путин сообщил, что январский дефицит бюджета в этом году оказался на 1,3 трлн рублей меньше, чем в прошлом году. Это серьезный показатель, констатировал глава государства.

    Также Путин обратил внимание, что на фоне повышения ключевой ставки Центробанком в стране несколько замедлилось кредитование. «Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом», – сообщил он.

    Глава государства отметил, что при развитии экономики необходимо соблюдать баланс с сохранением занятости и стабильностью цен.

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    12 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин призвал соблюдать баланс между развитием экономики и ценовой стабильностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    При развитии экономики необходимо соблюдать баланс с сохранением занятости и стабильностью цен, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    «Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что в начале года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются высокими, что положительно воздействует на бизнес.

    «Сохраняется сильный потребительский спрос – примерно как в IV квартале прошлого года», – обратил внимание глава государства. «И важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса», – заметил он.

    Ранее Путин сообщил, что рост экономики России в прошлом году оказался выше среднемирового, а ВВП вырос на 3,6%.

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    12 февраля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание по экономическим вопросам, на котором выступит с оценкой ситуации в этой сфере, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что совещание будет проходить с экономическим блоком правительства и администрации президента, и с Центральным банком, так же будет оценочное выступление президента по нынешней ситуации в экономике, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента добавил, что график Путина пока не включает встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, он недавно с ним встречался.

    Ранее была анонсирована встреча Дмитрия Медведева и президента ЦАР в Москве.

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