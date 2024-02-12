Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону

Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

Tекст: Ольга Иванова

По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

«Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».