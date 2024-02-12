Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Власти Техаса решили увеличить число нацгвардейцев на границе
Губернатор Техаса Эббот решил удвоить усилия по установке ограждений на границе с Мексикой
Вдоль границы штата Техас с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией будет установлено больше колючей проволоки, присутствие сил национальной гвардии также увеличится, заявил губернатор штата Грег Эббот.
Техасский губернатор заявил, что удваиваются усилия, чтобы расширить территории, где запрещен незаконный въезд в Техас. По его словам, нелегальная миграция в штате снижается, в то время, как она выросла в Калифорнии и Аризоне, передает РИА «Новости».
Ранее Эббот заявил, что о намерении властей Техаса взять под собственный контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой.
До этого стало известно, что американский штат Флорида направит бойцов нацгвардии в Техас, чтобы они оказали местным властям помощь в защите границы США от нелегальных мигрантов.
Напомним, о готовности направить бойцов нацгвардии в Техас заявил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. Власти США хотят убрать проволочное ограждение, установленное Техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками.