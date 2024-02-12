Власти Техаса решили увеличить число нацгвардейцев на границе

Губернатор Техаса Эббот решил удвоить усилия по установке ограждений на границе с Мексикой

Tекст: Вера Басилая

Техасский губернатор заявил, что удваиваются усилия, чтобы расширить территории, где запрещен незаконный въезд в Техас. По его словам, нелегальная миграция в штате снижается, в то время, как она выросла в Калифорнии и Аризоне, передает РИА «Новости».

Ранее Эббот заявил, что о намерении властей Техаса взять под собственный контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой.

До этого стало известно, что американский штат Флорида направит бойцов нацгвардии в Техас, чтобы они оказали местным властям помощь в защите границы США от нелегальных мигрантов.

Напомним, о готовности направить бойцов нацгвардии в Техас заявил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. Власти США хотят убрать проволочное ограждение, установленное Техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками.