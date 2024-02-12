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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    8 комментариев
    12 февраля 2024, 13:09 • Новости дня

    Власти Техаса решили увеличить число нацгвардейцев на границе

    Губернатор Техаса Эббот решил удвоить усилия по установке ограждений на границе с Мексикой

    Власти Техаса решили увеличить число нацгвардейцев на границе
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вдоль границы штата Техас с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией будет установлено больше колючей проволоки, присутствие сил национальной гвардии также увеличится, заявил губернатор штата Грег Эббот.

    Техасский губернатор заявил, что удваиваются усилия, чтобы расширить территории, где запрещен незаконный въезд в Техас. По его словам, нелегальная миграция в штате снижается, в то время, как она выросла в Калифорнии и Аризоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Эббот заявил, что о намерении властей Техаса взять под собственный контроль еще больше территорий вдоль границы с Мексикой.

    До этого стало известно, что американский штат Флорида направит бойцов нацгвардии в Техас, чтобы они оказали местным властям помощь в защите границы США от нелегальных мигрантов.

    Напомним, о готовности направить бойцов нацгвардии в Техас заявил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. Власти США хотят убрать проволочное ограждение, установленное Техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками.

    11 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

    Дональд Трамп отметил ум Путина и Си Цзиньпина

    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными.

    По его словам, он знает Путина очень хорошо, президент России очень умный, очень сообразительный, передает РИА «Новости».

    Аналогично Трамп отозвался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Ранее Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена.

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    11 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Захарова ответила на заявления Шольца и Сунака об интервью Путина

    Захарова: Посмотрев интервью Путина, Шольц ослушался приказа США

    Захарова ответила на заявления Шольца и Сунака об интервью Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, «ослушался приказа США», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию на интервью со стороны Шольца и премьер-министра Британии Риши Сунака.

    Как указала Захарова, Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса. Она добавила, что премьер-министры Британии последних лет являются «людьми безвольными», передает «Комсомольская правда».

    Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным».

    Недовольным интервью Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине».

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    11 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ
    Отец Сырского описал реакцию после назначения сына главкомом ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Отец нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына.

    Как сообщает Telegram-канал RT отец Сырского ответил журналистам, что почувствовал «то же самое, что и вы, больше ничего».

    Мать Сырского отказалась общаться с журналистами. «Ехали бы вы на фронт и там защищали наших ребят, писали бы о них», – сказала она

    Ранее знакомая семьи Сырского заявила, что его родителям, которые живут в России, стыдно за сына. Кроме того, соседка родителей Сырского рассказала, что тот признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев. В Сети опубликовано письмо матери Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат Сырского Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын Сырского выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    11 февраля 2024, 17:16 • Новости дня
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время, сообщил военкор Семен Пегов.

    В своем Telegram-канале WarGonzo он сообщил, что основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. В украинских пабликах, по его словам, сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска), в Одессе и Одесской области.

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    11 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    В Белоруссии отказ от наград сборной России по хоккею назвали недопустимым

    Tекст: Ольга Иванова

    Отказ российских хоккеистов от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего – 2024» противоречит идее дружбы между Россией и Белоруссией, заявил белорусский сенатор, экс-председатель Федерации хоккея республики Дмитрий Басков.

    Отказ юниорской сборной России (U18) от наград после проигрыша белорусской команде он назвал недопустимым. Также сенатор напомнил, что две страны всегда поддерживали друг друга. Он также высказал мнение, что умение проигрывать и учиться на своих ошибках является «целым искусством», сообщает «Чемпионат».

    Напомним, что игроки сборной России U18 демонстративно отказались от призов из-за спорных решений судей.

    Ранее сообщалось, что сборная Словакии не планирует проводить матчи против сборной России перед чемпионатом мира по хоккею 2024 года.

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    11 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Галкин оскорбил Австралию во время выступления в Сиднее
    Галкин оскорбил Австралию во время выступления в Сиднее
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) во время своего выступления в Сиднее оскорбил Австралию и австралийцев, сообщил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

    Худяков сообщил, что русскоязычный австралиец рассказал ему, как Галкин критиковал Австралию во время своего концерта. Комик раскритиковал музеи, галереи Сиднея, а также культуру Австралии, передает «Царьград».

    Австралиец, которого цитировал Худяков, признался, что разочарован шоу.

    Напомним, комика не пустили на Бали, где у него должен был состояться концерт, юмористу закрыли доступ в Индонезию. До этого концерт Галкина был отменен в Таиланде. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм».

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    11 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    Столтенберг резко ответил Трампу на слова об атаке на НАТО

    Столтенберг резко ответил Трампу на слова о том, что США не будут защищать страны НАТО

    Столтенберг резко ответил Трампу на слова об атаке на НАТО
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО ответит на любую атаку на альянс, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после того, как экс-президент США Дональд Трамп высказался о возможном невыполнении Вашингтоном своих обязательств перед союзниками НАТО, сообщает Reuters.

    Столтенберг пообещал, что любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны-участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    12 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.

    Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

    По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.

    Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.

    Ранее ФСБ возбудила дело против конструктора «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны

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    11 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Госдепе

    Welt: В Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца за глаза сравнивают с собакой Байдена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере Германии Олафе Шольце, завуалированно называя его «собакой президента США Джо Байдена», пишет немецкое издание Welt.

    Как отмечает издание, если поспрашивать в Госдепартаменте, можно узнать, что у Байдена даже есть двуногий немецкий друг, намекая на то, что в США существует поговорка, придуманная бывшим президентом Гарри Трумэном: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». При этом в материале указано, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки, передает РИА «Новости».

    Вместе с этим Welt пишет, что оба политика являются одинаково плохими ораторами и имеют низкий рейтинг одобрения в своих странах.

    Как приводит издание слова директора европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питера Рафа, Шольц любит прятаться за Байденом, что было видно, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия, и мало что делает для развития европейской независимости в политике безопасности.

    Издание заключает, что встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне в целом может войти в учебники истории как последнее событие трансатлантической эры, так как, если Трамп победит на выборах, отношения между США и Европой уже никогда не будут прежними.

    Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ходе визита в Соединенные Штаты встретил своего «двойника», американского сенатора Криса Кунса.

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    11 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

    Tекст: Ольга Иванова

    Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

    «Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    12 февраля 2024, 01:43 • Новости дня
    Собчак решила подать в суд на НТВ из-за фильмов о себе

    Ксения Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ за фильмы о ней

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер и журналистка Ксения Собчак заявила, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильмов «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни».

    «Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей», – передает РИА «Новости» заявление Собчак.

    Она отметила, что увидела в фильмах «пережевывание» ее личной жизни, «фантазии» и публикации из ее социальных сетей.

    Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Ксению Собчак за нарушение правил банкротства на 10 тыс. рублей.

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    11 февраля 2024, 19:30 • Новости дня
    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»

    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ Плахута руководил разгоном «майдана»

    Стало известно, что новый командующий теробороной ВСУ руководил разгоном «майдана»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Плахута руководил внутренними войсками страны при разгоне протестов на киевском «майдане» сообщило издание «Общественное».

    По информации издания, Плахута возглавлял управление внутренних войск 10 декабря 2013 года, когда силовики проводили операцию по ликвидации баррикад протестующих в правительственном квартале украинской столицы, передает ТАСС.

    21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.

    Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18–20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».

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    11 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом

    Французский политик Филиппо назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом в своей соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    В своем посте он назвал это интервью «мировым феномен». По мнению политика, интервью «продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО», передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, после интервью многие люди осознали, что «система» и СМИ в течение двух лет их обманывали в отношении конфликта на Украине.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    12 февраля 2024, 03:29 • Новости дня
    В Мариуполе обнаружили документы о тестировании лекарств на младенцах

    В мариупольской больнице обнаружили документы о тестировании лекарств на младенцах в 2008-2016 годах

    Tекст: Денис Тельманов

    Документы, свидетельствующие об испытаниях лекарств на пациентах, в том числе младенцах, были обнаружены при восстановлении больницы №7 Мариуполя в подвале здания.

    В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что в списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы до года – в перечне фамилий в строке «возраст» стояло «0». Кроме того, судя по этому списку, препарат вводился и детям в возрасте от одного года до 11 лет.

    На людях испытывали препараты под номерами, без названий. В частности, в белых конвертах был обнаружен препарат под номером GLPG0634-CL-203.

    Согласно документам, первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

    Весной 2022 года министерство обороны России обнародовало сведения о том, что в 2019-1021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова.

    Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении.

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    11 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону

    Сенатор Долгов: Не имея аргументов для критики интервью Путина, Шольц и Сунак перешли к оскорблениям

    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лексика, выбранная Сунаком и Шольцем для критики интервью Владимира Путина, во многом непотребна для политиков такого уровня. Но у них нет в запасе реальных аргументов, поэтому они перешли к оскорблениям. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак назвал интервью Владимира Путина «смехотворным».

    «Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

    «Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны. Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник.

    «Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – заключил Долгов.

    Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, Сунак гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии

    Между тем в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот – подумать над тем, что сказал российский лидер, и не провоцировать мировую войну.

    Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

    Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

    Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему беседу можно рассматривать как прорыв информационной блокады Запада против России.

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    Зачем Колумбия восполняет потери Украины

    Как заявил президент России Владимир Путин, основными поставщиками наемников в украинскую армию остаются Польша, США и Грузия. Но в последнее время для Киева эффективно заработал еще один канал по привлечению в ряды ВСУ живой силы – это Колумбия. Почему так сложилось? И как это прекратить? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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