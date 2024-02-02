Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.6 комментариев
Десантис решил направить в Техас Национальную гвардию из Флориды
Губернатор Флориды Десантис решил помочь Техасу и направить туда Национальную гвардию
Американский штат Флорида направит бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы они оказали местным властям помощь в защите границы США от нелегальных мигрантов, сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.
В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Десантис выразил уверенность в том, что у штата есть «право укреплять свои границы». По словам Десантиса, если «Техас возводит барьеры, устанавливает колючую проволоку», он «хочет помочь», передает ТАСС.
Губернатор заявил, что не желает «быть частью федерального правительства, которое пытается снести эти барьеры и впустить еще больше нелегалов». Такие действия американских властей он счел «безумием».
В связи с этим Флорида решила «усилить присутствие на южной границе», направив в Техас «один батальон Национальной гвардии Флориды». Отмечается, что Флорида «впервые развернет там гвардию штата». Бойцы Национальной гвардии из Флориды должны помочь Техасу возводить барьеры и устанавливать колючую проволоку, чтобы «раз и навсегда остановить это вторжение».
Напомним, о готовности направить бойцов Национальной гвардии в Техас заявил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. Власти США хотят убрать проволочное ограждение, установленное Техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками.