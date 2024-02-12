Молодежь ДНР спела любимые композиции вместе с музыкантом Ведерниковым

Tекст: Ольга Никитина

Ведерников посещает Донбасс с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ уже в третий раз. Его цель – объединить исполнителей Донбасса в песне.

Музыкант анонсировал три произведения, которые будут записываться с исполнителями из Донецка, а впереди, по его словам, есть большие планы по развитию проектов. Он заявил также об огромном желании выступить перед бойцами на передовой.

«Это удивительная земля, удивительные люди, которые очень многое вытерпели. Когда мы приехали в первый раз, мы от многого были в шоке. Сейчас прошел примерно год с первого нашего приезда и видна положительная динамика. Главное видна динамика в изменении самого состояния людей. Они более открытые, радостные. Вот это ощущение счастья – присутствует. Его стало больше по сравнению с моими предыдущими приездами», – сказал Ведерников об изменениях в республике, которые произошли после воссоединения Донбасса с Россией.

Большое внимание на встрече с молодежью Ведерников уделил теме патриотизма и ее роли в жизни музыканта. «У меня есть друзья музыканты, которые поменяли свое мнение в процессе жизни. Когда это все началось в 2014 году, многие не понимали. Хотя уже тогда было понятно – это государственный военный переворот, это абсолютно не демократическая история и никакой свободы в этом нет», – сказал он.

На встрече также присутствовали ученики Тимура Ведерникова, которые уже знакомы с продюсером и были рады увидеть наставника и задать ему лично интересующие вопросы. «В прошлом году в декабре приняла участие в проекте Тимура Ведерникова «#МУЗЫКАВМЕСТЕ». Пели два произведения – «Гимн Российской Федерации» и арию «Вставайте люди русские». Я считаю, что тот проект, которым занимается команда Тимура Ведерникова – это важный и нужный, полезный проект, который поможет ребятам познакомиться с музыкой, которая выходила ранее, в новой обработке», – рассказала студентка Донецкой музыкальной академии им. С.С. Прокофьева Екатерина Морозникова.

Одной из анонсированных песен, которые будут исполнены в рамках проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ стала песня «Конь».